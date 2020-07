Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kertoo maksaneensa viestintäkoulutuksiinsa liittyviä laskuja vastaavan summan Työ- ja elinkeinoministeriölle. Kulmuni ilmoitti asiasta Facebook-sivuillaan.

Kulmunin koulutuksista syntyi kesäkuussa kohu, kun Suomen Kuvalehti uutisoi asiasta. Helsingin Sanomien mukaan ministeriö maksoi yli 45 000 euroa viestintätoimisto Tekiriltä ostettuja koulutuksia.

Kohun seurauksena Kulmuni erosi valtiovarainministerin tehtävästä. Hän ilmoitti jo ennen eroa maksavansa ministeriön kustantamat koulutukset takaisin.

Perjantaina julkaisemassaan Facebook-kirjoituksessa Kulmuni kertoo ottaneensa lainaa laskun maksamista varten.

– Minulla nuorena ja taloudellisesti tavanomaisen vaatimattomista oloista lähteneenä ei ole säästöjä, joista maksun olisi voinut hoitaa. Toki kansanedustajana ja ministerinä olen saanut hyvää palkkaa, mutta kun olen pääsääntöisesti rahoittanut itse omat vaalikampanjani, niin valtavia summia ei ole jäänyt säästöön.

– Minulta ei ole mitään maksuja vaadittu, vaan kyse on omasta aloitteestani. Minua ei ole epäilty mistään väärinkäytöksistä. Tiedossani ei ole muutoinkaan mitään sellaista, joiden myötä oma toimintani aiheuttaisi mitään jatkotoimenpiteitä, Kulmuni kirjoittaa.

Kulmuni on kertonut olleensa Suomen Kuvalehden uutisen julkaisuun asti siinä käsityksessä, että hänen saamansa viestintäkoulutus oli sisällön ja kustannusten osalta tavanomaista ministerille kuuluvaa kouluttautumista.

– Järkytyin lukiessani lehdestä koulutuksen kustannuksista

– Saamani koulutus on pyrkinyt parantamaan yleisiä esiintymisvalmiuksiani uudessa tehtävässäni ministerinä. Ministerin ja puoluejohtajan roolin erottaminen on kuitenkin monessa kohdin hankalaa. Poliitikkona minun tehtäväni on kantaa vastuu. Näin olen tehnyt eroamalla valtioneuvoston jäsenyydestä, Kulmuni kirjoitaa päivityksessään.

Kulmunin kertoo myös saaneensa erilaisia ehdotuksia, miten kannattajat tai puolue voisivat osallistua viestintäkoulutuslaskun maksamiseen.

– Tällainen tietysti lämmittää mieltäni, mutta olen joutunut kieltäytymään ystävällisistä tarjouksista. Olen luvannut itse tämän maksaa ja sanani pitää, Kulmuni toteaa.

Hän toivoo, että asia olisi hänen osaltaan nyt loppuun käsitelty.

– Olen varmistanut molemmista ministeriöistä, kohdistuuko minuun mitään vaatimuksia, ja saanut vastauksen, että ei kohdistu.