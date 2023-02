Kainuu

Katso, missä maakunnissa sähköautojen osto on kasvanut eniten – nykyinen liikenteen sähköistymisen vauhti ei silti riitä päästötavoitteiden toteutumiseen

Julkaistu: 11.2.2023 klo 6:30

Joillakin automerkeillä jo yhdeksän kymmenestä tilatusta uudesta autosta on sähköistettyjä. Muutos on tapahtunut 2020-luvulla. Kuitenkin vasta joka 20. henkilöauto on ladattava. Tyypillinen sähköauton ostaja on 30–50-vuotias.