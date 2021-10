Katsottua: Poliisielokuva on suurkaupungin runoa – Hongkongista löytyy jotain samaa kuin Pariisista

Chungking Express

Yle Teema & Fem klo 21.45

**** Onkohan tämä kaikkien aikojen hellämielisin poliisielokuva? Poliisi He Zhiwu ( Takeshi Kaneshiro ) juoksee, koska sitten kehon nesteitä "ei enää riitä kyyneliin". Virkaveli ( Tony Leung ) haikailee hänen tapaansa kahden rakkauden välitilassa. Katuruokabaari ja sen nuori nainen ( Faye Wong ) yhdistävät kahden poliisin nuudelimaisesti kiemurtavat tarinat. Välissä pinkoo huumekauppaa pyörittävä nainen vaaleassa peruukissaan ( Brigitte Lin ). Elokuvan kolmas hempeä mies on ohjaaja Wong Kar-wai itse. Hänen ikiliikkuvat kuvansa ovat rakkaudentunnustus Hongkongille. Neonvaloja hehkuva suurkaupunki on satunnaisten hipaisujen ja toisiinsa osuvien katseiden haikea valtameri.

Jotain samaa Jean-Luc Godard löysi Pariisista esikoiselokuvassaan Viimeiseen hengenvetoon (1959). (Hongkong 1994)

Kaikenkattava kauneus

Sub klo 21.00

** David Frankelin maireassa elokuvassa on Will Smithin vuoro yrittää vakavasti otettavana näyttelijänä. Tuntuu kumminkin, että tragedian tyrmäämä mainosmies on käynyt suihkun sijasta laminointikoneessa. Kate Winslet ja muut tukevat parhaansa mukaan. (USA 2016)

Maid

**** Ihan ensi hetkillä en pystynyt Maidia nielaisemaan. Näyttelijä Margaret Qualley on myös malli, ja turhan hehkeältä sekä hyvinvoivalta hän näyttikin pennittömän, henkistä kotiväkivaltaa pakenevan siivooja-yksinhuoltaja Alexin rooliin. Pian Maid kuitenkin kampesi voiton ennakkoluuloistani. Alexin holtitonta, jälkihipahtavaa äitiä esittää Qualleyn oma äiti Andie MacDowell . Jotain välitöntä kaksikon välillä onkin. Vielä enemmän vakuuttaa yhteys Alexin ja hänen kaksivuotiaan Maddynsa ( Rylea Nevaeh Whittet ) välillä. Siitä säteilee lämpöä, josta riittää ymmärrystä erilaisia ihmisiä kohtaan – jopa Maddyn juoppoa isää ( Nick Robinson ). (USA 2021)

Pekka Eronen

kriitikko