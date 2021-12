Katsottua: Vuoden voi vaihtaa filmaattisesti – Kriitikko Pekka Eronen valitsee uudenvuodenaaton parhaat tv-ohjelmat

"The hurt doesn’t show, but the pain still grows. It’s no stranger to you or me." Ja sitten: Ta-tam, ta-tam, ta-tam-ta-tam, tam-tam!

Yksi maailman kuuluisimmista, yksinkertaisuudessaan nerokkaimmista ja tehokkaimmista rumpubreikeistä paukahti meillä stereokaiuttimista muutama vuosi sitten, kun vuosi vaihtui. Tarkalleen kello 0.00.

Kyseinen kappale on tietenkin Phil Collinsin klassikko In the Air Tonight Genesiksen laulaja-rumpalin ensimmäiseltä sooloalbumilta. Vaikka se kertoo viitteellisesti aviokriisin ja -eron jättämästä tunnemylläkästä, on lujaa läjähtävissä rummuissa jotakin pakahduttavaa ja samalla vapauttavaa.

Vinkiksi: Jos joku haluaa kohottaa vuodenvaihdon tunnelmaa samoin, pitää In the Air Tonight laittaa soimaan tismalleen kello 23.56.19. Sitten pitäisi breikin osua kohdalleen.

Sohvaperunoinnin kannalta yksinkertaisinta on tietenkin tyytyä katsomaan, mitä telkkaista tulee, kun 2021 taittuu 2022:ksi. "Illan kovimpia bileitä" lupaava Ykkösen Vuosi vaihtuu on tietenkin varma nakki jo nimensä kannalta, eivätkä esiintyjätkään ( BEHM , Erika Vikman , Blind Channel) riskinottoa tai suurempaa sulattelua vaadi – eikä varmaan DJ Windows95man ysäripotpureineen.

Maikkarin Swingers (2018) sentään flirttailee parinvaihdon aiheella. Pamela Tolan komedia on kuitenkin niin vieno, ettei se hetkauta siveyden sipuliakaan. Stanley Kubrickin Eyes Wide Shut (1999) astuu Subilla sentään saman elämänalueen hämärämpiin, salatumpiin peräkamareihin.

Ekologisempi luonne voi puolestaan korvata ilotulitukset Teeman konserttitaltioinnilla Inner Sanctum (2018). Pet Shop Boysin hiteissä ja laser/valo/värishow’ssa on juhlan tuntua.

Varman päälle pelaaja katsoo kuitenkin suoratoistosta Bill Murray -klassikon Päiväni murmelina (1993). Näyttää nimittäin, että koronavuodesta 2022 on tulossa kovin tutunomainen.

Pet Shop Boys: Inner Sanctum Yle Teemalla klo 23.05

Pekka Eronen

