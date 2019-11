Katsotuimmat suoratoistopalvelussa

Yle Areena

1. Ryhmä Hau, 121 000

2. Ryhmä Hau - mahtavat Mahtipennut 118 000

3. Solsidan 116 000

4. Sohvaperunat 84 000

5. Näin meillä 76 000

Mtv-palvelu

1. Salatut elämät, jakso 3632 103 000

2. Ensitreffit alttarilla, Juhannusjuhlat. 78 000

3. Paluu Tuulirantaan, Tuntematon numero 70 000

4. Love Island Suomi, Vaikeita päätöksiä 63 000

5. Rantabaari, Vaara 63 000

Ruutu/Ruutu+

1. Temptation Island Suomi, kausi 6, jakso2 192 000

2. Vain elämää, kausi 6 jakso 8 161 000

3. BB 24/7 139 000

4. Selviytyjät Suomi, kausi 3, jakso 7 96 000

5. Arman Pohjantähden alla, kausi 4 jakso 7 69 000

Lähde, Finnpanel 9.10.-5.11.

C More

1. Formula 1

2. Salatut elämät

3. Ensitreffit alttarilla

4. Love Island Suomi

5. Rantabaari

Dplay

1. Rikoksen anatomia

2. Say Yes to the Dress Suomi

3. Atlantin yli

4. Lätkä Love

5. Design by Lauri

Lähde: C More ja Dplay, lokakuu. Palvelut eivät julkaise katsojamääriä tai jaksotietoja.