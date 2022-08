Katujen mies saa kaverin maanantai-illan elokuvassa

Katukatti Bob

TV2 klo 21.45

*** Lontoolainen James Bowen kertoili kirjassaan elämästään katusoittajana ja varsinkin persoonallisesta, punajuovaisesta kissastaan. Siitä tuli niin iso kansainvälinen menestys, että kaksikon tarina päätyi valkokankaille. Bowenin menneisyydestä löytyy vaikeaa nuoruutta, koulukiusaamista ja huumeongelmaa, mutta kokenut kanadalaisohjaaja Roger Spottiswoode laittoi tossut ja tassut astelemaan kohti hyvän mielen elokuvaa. Luke Treadway tekee pohjimmiltaan sympaattisen ihmisroolin, mutta vähintäänkin yhtä paljon luonnetta löydetään kulkukissasta, josta James saa kaverin suuren kaupungin kylmille kaduille.

Parivaljakon yhdessä olossa on niin paljon luontevuutta, että loppujen lopuksi Katukatti Bob on elämän juhlintaa. "Ette te valinneet tätä kissaa, vaan kissa valitsi teidät", niin kuin eräskin eläinlääkäri joskus totesi. (Britannia 2016)

Kill Chain

Sub klo 21.00

** Nicolas Cagen arvaamaton näyttelijäntyö sirottelee pippuria Ken Sanzelin muuten tavanomaiseen jännäriin. Rähjäisen kolumbialaishotellin mysteerimies ottaa vastaan palkkamurhaajat ja muut. (USA 2019)

Lumiukko

TV5 klo 21.00

Ja silti jokainen osa-alue vuotaa ja pettää heidän yhteistyössään. Nesbøn Harry Hole -kirjoista ehkä jännittävin lässähti matelevaksi nipuksi sarjamurhakliseitä, niitä näitä täytteitä ja tahatonta komiikkaa. Jotain transistoriradion kokoista vakoojalaitetta piilotellaan hirmu tärkeänä. Englanninkielikin tökkii norjalaisissa puitteissa. (Britannia 2017)

Pekka Eronen