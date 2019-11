Katulapset yrittävät selvitä hengissä ja vapaina Manilan ahtailla kaduilla

Ulkolinja: Arvottomat lapset

★★★ Vakaassa ja rauhallisessa yhteiskunnassa elävän on liki mahdoton kuvitella elämää väkivallan, huumeiden, äärimmäisen köyhyyden, kodittomuuden ja mielivaltaisten pidätysten sekä heikon oikeusturvan keskellä.

Kirsi Crowleyn ohjaama ja käsikirjoittama dokumentti Filippiineiltä on murheellista katsottavaa, tulee toivoton olo.

Manilassa arvioidaan olevan 30 000 kaduilla elävää lasta. Asukkaita pääkaupungissa on 1,5 miljoonaa.

Katulasten elämää on kiristänyt entisestään presidentti Rodrigo Duterten keväällä 2016 aloittama huumeiden vastainen sota. Se on ihmisoikeusjärjestöjen mukaan lähinnä käyttäjien ja myyjien vainokampanja, jossa on murhattu tuhansia ihmisiä.

Lapset koittavat pärjätä keskenään

Crowley tapaa kadulla asuvia poikia, tyttöjä ei katulapsissa paljon näy. Lisäksi kuullaan ihmisoikeus- ja sosiaalityöntekijöitä sekä poliiseja.

Erilaiset näkemykset rytmittävät kerrontaa – kaikki tosin myöntävät, että köyhyys on merkittävä syy ongelmiin.

Sillan rakenteissa Manilan köyhässä lähiössä Quiapossa asuva 17-vuotias Christian kertoo, että nuorimmat hänen jengissään ovat 8-vuotiaista.

– Joskus on kunnon vaatteet, aina ollaan likaisia, hän kuvaa.

Toivo elää ihmisissä kuitenkin sitkeästi. 16-vuotias Mary Grace on tuore äiti, hän sanoo hoitavansa vauvansa hyvin ja laittavansa hänet kouluun. Lapsen nuori isä on vankilassa.

TV1 torstai 21.11. klo 22.00