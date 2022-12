Kaukametsän Kamarikuoro konsertoi joulun valosta

Kaukametsän Kamarikuoro pitää joulukonsertin Kajaanin kirkossa sunnuntaina 11. joulukuuta kello 18.

Normaalisti kuoro on konsertoinut pyhäinpäivänä, mutta tänä vuonna se on keskittynyt koko syksyn ajan joulukonsertin valmisteluun, jonka teemana on Joulun valo – talven ilo.

