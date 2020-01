''Kauppamiehet ovat nähneet tilaisuuden ratsastaa ihmisten pelolla'' – THL toppuuttelee tarvetta tehosiivouksiin koronaviruksen takia

Koronaviruksen torjunnan pelossa on ainakin toistaiseksi turha käynnistää poikkeuksellisia siivousoperaatioita edes niissä hotelleissa tai liikennevälineissä, joissa liikkuu paljon ulkomaalaisia matkailijoita.

– Nykytiedot viruksen tartunnasta viittaavat edelleenkin siihen, että tartunta edellyttää hyvinkin läheistä kontaktia. Tartunnan riski satunnaisessa jokapäiväisessä kontaktissa on pieni, sanoo terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Muun muassa homesiivouksiin erikoistunut yhtiö lähetti tiistaina aamulla tiedotteen, jossa korostettiin tehostetun siivouksen voivan ehkäistä epidemioita.

– Näyttää siltä, että kauppamiehet ovat nähneet tilaisuuden ratsastaa ihmisten pelolla. En näe mitään syytä, etteikö tavanomainen siivous riittäisi tässä tilanteessa, Salminen sanoo.

Entä siivousalan työntekijöiden suojautuminen työssään hotelleissa tai liikennevälineissä?

– He ovat omassa työssään myös oman suojautumisensa ammattilaisia. Todennäköisyys, että he saisivat työnsä yhteydessä tartunnan, on häviävän pieni, Salminen vastaa.

Millainen on viruksen elinaika? Voiko se säilyä tarttuvana sen jälkeen, kun sairastunut on poistunut esimerkiksi hotellihuoneesta?

– Virus ei kovin kauan elä pinnoilla. Laboratoriolaitteet ja menetelmät ovat kuitenkin niin herkkiä, että ne löytävät myös kuolleet virukset. Niissä tartuntariskiä ei kuitenkaan ole, Salminen sanoo.

Jos tiloissa on oleskellut koronaviruksen saanut, Salminen kehottaa noudattamaan varovaisuutta.

– Jos siivottavilla pinnoilla on eritteitä, kannattaa olla varovainen. Jos ne ovat kuivat, virus ei kauan säily elossa, sanoo Salminen.

VR varautunut siirtämään sairastuneen erilleen muista matkustajista - oma wc käyttöön

VR:lla on oma ohjeistus, miten junassa oleva henkilökunta reagoi epäiltyyn tartuntatautitapaukseen.

– Hänet siirretään istumaan erilleen muista matkustajista ja hänelle järjestetään oma WC käyttöön, kertoo VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen.

Tuominen huomauttaa, että toimintaohjeiden lähtökohtana ovat THL:n ohjeet.

Mika Salminen puolestaan sanoo, että muiden kuin sairaalatilojen siivoukseen ohjeita tulee Työterveyslaitokselta. Se ohjeisti viime viikolla erityisesti matkailu- ja siivousalaa koronavirustartunnan ehkäisyyn.

Ylilääkäri Heikki Frilander Työterveyslaitokselta sanoo, että nykytietojen varassa mennään viime viikon ohjeilla.

Pitääkö suojautua hengityssuojaimilla vai onko se turhaa varustautumista?

– On arvioitu, että matkailualalla ei ole tarpeen ryhtyä mihinkään erityistoimiin toistaiseksi, Frilander vastaa.

Normaalit flunssakauden ohjeet riittävät. Erityisesti käsihygieniasta kannattaa pitää huolta.

– Talvisin jokaisen kannattaa huolehtia käsien pesusta ja jos on flunssainen, kannattaa yskiä kyynärtaipeeseensa.