Kaupunginteatteri ja Generaattori tauolle koronan takia

Kajaanin kaupunginteatteri ja Generaattori lopettavat esitykset Kajaanissa kuukauden ajaksi varotoimenpiteenä koronaviruksen takia. Kaupunginteatteri keskeyttää myös kaikki kiertueet ja vierailuesitykset. Henkilökunta keskittyy nyt uusien esitysten suunnitteluun ja harjoitteluun, teatterilta kerrotaan.

Myös Generaattorin yhteisöt lopettavat esitystoiminnan ja yleisötilaisuuksien järjestämisen seuraavan kuukauden ajaksi.

Generaattorin mukaan koronaviruksen aiheuttama vaara ihmisten terveydelle ja terveydenhoitojärjestelmän kantokyvylle on sen verran suuri, että ihmisiä yhteen kokoavaa esitystoimintaa ei ole järkevää jatkaa. Valtioneuvoston suositus koskee vain yli 500 osallistujan yleisötilaisuuksia.

– Tämä on varmasti vastuullinen tapa toimia tilanteessa, jossa epidemian leviämistä pyritään hidastamaan ja tasoittamaan. Parhaiten epidemia on saatu kuriin maissa, joissa on reagoitu ajoissa ja johdonmukaisesti. Kannustammekin myös muita yhteisöjä reagoimaan omien mahdollisuuksiensa mukaan ajoissa. Vähentämällä ei-välttämättömiä kontakteja ja kokoontumisia suojelemme samalla riskiryhmiä ja kanssaihmisiä, kommentoi Generaattorin tilaa pyörittävän kulttuuriosuuskunta G-voiman puheenjohtaja Veikko Leinonen .

Kaupunginteatteri ja Generaattorin esitystoiminta on peruutettu 15.4. asti.