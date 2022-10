Kaurismäki toi maailmansa Pariisiin

Boheemielämää

Yle Teema & Fem klo 21.50

*** Aki Kaurismäki on värillisten elokuvasarjojensa lomassa harrastanut mustavalkoisia syrjähyppyjä. Boheemielämää on samalla tapaa vapaa klassikkotulkinta kuin Hamlet liikemaailmassa (1987) ja Juha (1999). Kulttuurit kohtaavat, kun suomalaiset Matti Pellonpää ja Kari Väänänen eläytyvät albanialaisena ja irlantilaisena ranskalaisten André Wilmsin ja Evelyne Didin seuraan. Pohjalla on Henri Murgerin romaani, josta Giacomo Puccini sävelsi suositun oopperansa. 1800-luvun sijasta ollaan kaurismäkeläisen ajattomassa Pariisissa, jonka taiteilijapiireissä tuoksahtavat halpa punkku, vahva tupakka ja huono hygienia. Myös Pellonpää ja Väänänen puhuvat ranskaa, ja varmasti enemmän kuin muissa Kaurismäen elokuvissa yhteensä. Järin uskottavaa kohtalonyhteyttä ei synny, vaikka Timo Salmisen kameratyö vaikutuksen tekeekin. (Suomi/Ranska 1992)

Girls Trip

TV5 klo 22.05

*** Näillä säillä ei paljon ulkoilmafestareilla hilluta, mutta Malcom D. Leen elokuvassa mennäänkin New Orleansiin. Regina Hall vetää neljän naisen porukkaa, joka nauttii ystävyydestä ja rytmimusiikista. (USA 2017)

Home Economics

HBO Max

*** "Kukaan ei saa kiusata mun veljeä… muut kun minä!", huudahti lapsuudenkaverini Risto ja kiteytti jotain oleellista sisarusten välisistä suhteista. Juuri sille tunnesykkyrälle Michael Coltonin ja John Abudin kehittelemä komediasarja rakentaa kolme kauttaan. Teinikomedia 70’s Showsta (1998-2006) tuttu Topher Grace on nyt keski-iässä. Keskiluokkainen Tom elättää perhettään kirjailijan vaihtelevilla tuloilla. Caitlin McGee on tämän köyhä pikkusisko, lapsipsykiatri Sarah. Jimmy Tatro on vielä nuorempi Connor, jota on lykästänyt bisneksessä, muttei rakkaudessa. Heidän kitkastaan ja kiintymyksestään sarja kehittää parhaat hetkensä. (USA 2021-2022)

Pekka Eronen