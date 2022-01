Käytetään ääntä!

Historian ensimmäiset aluevaalit lähestyvät. Tiedätkö, mistä on kyse? Kerrataan vielä.

Aluevaaleilla valitaan Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuustoon 59 valtuutettua. Ehdokkaaksi on asettunut joukko kainuulaisia eri puoluetaustoista ja he ovat ehdolla koko maakunnassa. Aluevaltuusto aloittaa toimintansa 1.3.2022 ja sen vastuulla on sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen koko Kainuun maakunnan alueella.

On siis kyse jokaista koskettavista asioista, hammashuollosta, lääkärin vastaanotosta, kansanterveyshoitajan tapaamisesta, äitiysneuvolasta, tulipalon sammutuksesta... Etsimällä itsellesi sopivan ehdokkaan ja äänestämällä, voit vaikuttaa siihen, miten palvelut jatkossa järjestetään.

Palvelurakenne ja -sisältö uudistuvat radikaalisti, koska rahaa on rajallisesti. Tähän mennessä valmistelussa ei ole kuultu tarpeeksi nykyistä soten ja pelastuslaitoksen henkilöstöä. Tämä on harmillinen juttu. Mielestäni työntekijöiden mielipiteet ja kehitysehdotukset työn järjestämisen osalta ja tuottavuuden lisäämiseksi ja sitä kautta säästöjen saamiseksi, ovat arvokkaita. Muutoksen pitää myös perustua tutkittuun tietoon.

Kainuun sote tarvitsee reippaan ravistelun. Hyminän aika on ohi. Tarvitaan uutta ajattelumallia, tehokkuutta ja nykyteknologian hyödyntämistä, mutta samalla palvelujen pitää olla lähellä ja helposti saavutettavia.

Mielestäni soten ja pelan hallintoa tulee tarkastella kriittisesti, panostaa tietoteknisiin valmiuksiin työvuorosuunnittelussa, kehittää henkilöstön osaamista monipuolisemmaksi ja tiivistää yhteistyötä yli työalarajojen. Meillä on nykyään sotessa paljon hyvää, pidetään se, mutta hylätään kaikki vanha, kallis ja toimimaton.

Käytä äänioikeuttasi, jotta valtuusto koostuu niistä päättäjistä, jotka ymmärtävät koko Kainuun edun hyvinvointialueen aloittaessa vuonna 2023.

Johanna Sorri

ensihoitaja (AMK)

aluevaaliehdokas (kesk.)