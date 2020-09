Kekrijuhla monipuolistuu ja tuo valotaidetta linnanraunioille – valopatsaat nousevat yli kilometrin korkeuteen

Vaikka kummittelu Kajaanin linnanraunioilla huolestuttaa, ovat Vaara-kollektiivin Veikko Leinonen ja Saara Karjalainen myös innoissaan. Tänä vuonna Kajaanin kekrijuhla monipuolistuu ja kasvaa kaksipäiväiseksi. Myös Operaatio linnan aave on osa kekrijuhlavalmisteluja.

"On ollut jännää olla aaveen ja aarteiden kanssa tekemisissä. Emme ole aiemmin tehneet tällaista retkipoluille jalkautuvaa operaatioita, ja siksikin tämä on ollut uutta", Karjalainen kuvailee.

Operaatio linnan aaveen tarkoituksena on paitsi auttaa aavetta myös houkutella ihmisiä luontoon. Kajaanissa askel metsäpolulle on lopulta lyhyt, muistuttaa Karjalainen.

"Käsillä on ulkoilukuukausi, ja toiveenamme on saada kaupunkilaisia lähiluontokohteisiin. Meillähän on aika upeita metsäreittejä kaupungin sisällä."

Itse aave paljastunee kekrinä osana valotaideteosta, jonka toteuttaa Kari Kola , yksi Suomen tunnetummista valotaiteilijoista. Suuriin ulkoilmateoksiin erikoistunut Kola on toteuttanut valotaideteoksia ympäri Eurooppaa, muun muassa Stonehengessä. Yksi Kolan teos nähtiin Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna Saanalla Kilpisjärvellä. Siniseksi valaistu tunturi näkyi aina rajanaapurimaihin saakka.

Kajaanin kekrijuhlassa Kolan teos valaisee linnanrauniot parin päivän ajan, perjantaista lauantaihin. Valopatsaat nousevat yli kilometrin korkeuteen, ja Linnasaaressa kaupunkilaisille avautuu mahdollisuus astua myös teoksen sisään.

Kekrijuhlaan kuuluu myös perinteinen kekripukin poltto, joka on vuorossa lauantaina. Luvassa on lisäksi muita tapahtumia, jotka levittäytyvät joen ympäristöstä kaupunkiin. Kajaanihallilla puolestaan vietetään raskaan musiikin KekriFestiä.

Leinosen mukaan tavallista runsaammat kekrijuhlallisuudet johtuvat osittain Linnanvirta-tapahtuman peruuntumisesta sekä käynnissä olevasta Urban Parks & Benefits -hankkeesta. Yhteistyötä tekevät hankekumppanit halusivat tarjota kaupunkilaisille jotain, joka korona-aikana olisi varmimmin toteutettavissa. Lähiluontoon vievä seikkailu tuntui siksi sopivimmalta. Myös ulkona koettava valotaide on mahdollista toteuttaa turvallisesti.

"Haave Kajaanin linnan valotaiteesta on ollut monivuotinen ja nyt se yhtäkkiä tuli mahdolliseksi", Leinonen iloitsee.

Kekrijuhla Kajaanissa 30.-31.10 .