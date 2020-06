Keksitty lausunto leviää netissä

Suomen pääministerin Sanna Marinin (sd.) suuhun laitettu sitaatti alkoi levitä mikroblogi Twitterissä viikonloppuna.

– John Boltonin uusi kirja paljastaa, että Trump luuli Suomen olevan Venäjän vallan alla. Suomen pääministeri Sanna Marin sanoo "ollakseni reilu, olemme luulleet samaa Yhdysvalloista tammikuun 20. päivän vuonna 2017 jälkeen." Rakastan häntä, kirjoitti vapaasti suomennettuna Lin Peace -niminen käyttäjä varhain lauantaina aamulla Suomen aikaa.

Sunnuntai-iltaan mennessä tviitistä oli tykätty lähes 130 000 kertaa ja sitä oli jaettu eteenpäin 36 000 kertaa.

Hienossa tarinassa on vain sellainen ongelma, ettei Sanna Marin ole sanonut mitään tuollaista.

Asian vahvisti valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski omassa tviitissään, jossa hän sanoi, ettei pääministeri Marin ole missään vaiheessa kommentoinut Boltonin kirjaan liittyviä asioita millään tavalla.

– Aiheesta eilen Yhdysvalloissa leviämään lähtenyt tviitti ei siis pidä paikkaansa, Anttikoski tviittasi.

Jo ennen Anttikoskea Suomen Yhdysvaltain-suurlähetystön lehdistöneuvos Helena Liikanen-Renger kertoi saman englanniksi myös Twitterissä.

Alkuperäisen tviitin kommenttiketjussa vaadittiin myös kiivaasti lähdettä väitteelle. Usea suomalaistviittaaja kävi kertomassa, ettei sellaista ehkä tule löytymään.

On mahdollista, että Lin Peacen tviitti on vain omissa nimissä kierrätetty muiden keksimä vanha vitsi, sillä brittiläisen tv-ohjelman Have I Got News For Youn Twitter-tilillä julkaistiin samankaltainen viesti toissaviikolla.

Uutisvuoto perustuu ohjelman formaattiin.