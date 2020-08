Kemetin tulipalon savun nokeamia marjoja tai kasviksia ei saa syödä – haitallisia yhdisteitä on saattanut kulkeutua ympäristöön

Nokisten marjojen, sienten ja kasviksien poimintakielto on voimassa Suomussalmella Siikarannan ja Kurimon alueilla. Elintarvikekäyttöä on rajoitettava, jos luonnontuotteissa on nokea.

Kielto koskee sekä luonnossa että kotitalouksien puutarhoissa kasvavia tuotteita.

– Jos kasvien ja marjojen pinnalla näkyy tummaa tai harmaata, selvää ja erottuvaa nokea, niin silloin niitä ei voi käyttää, Kainuun soten ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykänen sanoo.

Kemet Electronics Oy:n tuotantolaitoksella oli tulipalo viikko sitten torstaina. Tulipalon savun vuoksi marjoihin, sieniin ja kasviksiin on saattanut laskeutua epäterveellistä nokea palopaikalta.

Nykänen sanoo, että viime päivien sateiden ansiosta osa noesta on poistunut, mutta marjastajan huomatessa jotakin poikkeavaa marjan tai kasvisten pinnalla ei luonnontuotteita kannata poimia.

Tulipalosta aiheutui voimakasta ja sankkaa savunmuodostusta. Savu levisi ja laskeutui asutusalueille Siikarannan ja Kurimon suuntaan.

Noessa saattaa olla haitallisia yhdisteitä

Savun mukana ympäristöön on voinut kulkeutua terveydelle haitallisia yhdisteitä.

– Nyt kun palo on vasta ollut, ei tarkkaa tietoa yhdisteistä vielä ole. Emme tiedä, mitä palotapahtumassa on palanut, joten aineita on vaikea yksilöidä. Jotkin kemialliset ainesosat voivat olla terveydelle haitallisia. Tässä vaiheessa ei vielä ole tietoa, mitä kaikkia aineita palosta on tullut, Nykänen kertoo.

Sateet ovat huuhtoneet nokea maahan.

– Näin lyhyellä aikavälillä on epätodennäköistä, että maaperään olisi imeytynyt haitallisissa määrin haitallisia yhdisteitä. Palon aikana ja sen jälkeen on ollut vesisadetta, toki ainesosia on voinut huuhtoutua maaperään. Tällä hetkellä on vaikea sanoa, mutta kun ajatellaan huuhtoutumisaikaa, ei imeytymä ole haitallista.

Näytteenotto harkinnassa

Kainuun soten ympäristöterveydenhuolto ei ole ainakaan vielä ottanut kasvi- tai maaperänäytteitä Siikarannan ja Kurimon alueilta.

– Jatkossa pohdimme ja suunnittelemme asiaa Suomussalmen paikallisen ympäristösuojeluviranomaisen kanssa. Näytteenoton aikataulusta ei ole sovittu, Nykänen sanoo.

Huoli elintarvikekäyttöön sopivista kasviksista ja Kemet Electronics Oy:n tulipalon aiheuttamasta nokilaskeumasta tuli viranomaisten tietoon yleisöltä.

– Kansalaisilta tuli meille tällä viikolla kysymyksiä marjojen, sienten ja kasvisten käytöstä, Nykänen kertoo.

Jos kansalaiset tekevät havaintoja, voi niistä kysyä tietoja viranomaiselta.

– Meihin voi olla yhteydessä Kainuun soten ympäristöterveydenhuoltoon tai kunnan ympäristönsuojeluun. Asiaa selvitellään yhteistyössä.

Siikarannan ja Kurimon suuntaan muodostuneelta laskeuma-alueelta ei luonnosta tai puutarhoista kannata poimia nokisia marjoja, sieniä tai kasviksia elintarvikekäyttöön. Kuva: Hannu Huttu.

Puhtaat marjat ja kasvikset voi huuhdella

Jos laskeuma-alueelta poimituissa marjoissa, sienissä tai kasviksissa ei näy mitään merkkejä noesta tai savulaskeumasta, voivat kuluttajat Nykäsen mukaan käyttää elintarvikkeita omassa käytössään oman harkintansa mukaan.

Haitallisten aineiden määrää voi vähentää pesemällä marjat, sienet ja kasvikset puhtaalla vedellä huolellisesti ennen niiden käyttöä.

– Mutta jos marja on reilusti likaantunutta, sitä ei kannata poimia. Kovat marjat voi huuhdella ja varmistaa, ettei pinnalla ole nokea. Pehmeät ja litistyvät kasvikset ja marjat eivät pesemällä puhdistu, Nykänen neuvoo.

Suositukset koskevat kesän 2020 satokauden marjoja, sieniä tai kasviksia Siikarannan ja Kurimon alueilla.

Asiasta tiedotetaan myös Suomussalmen kunnan verkkosivuilla.