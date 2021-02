Kerro, mitä pidät uudesta Koti-Kajaanista

Tuottaja Anu Glad: "Painettua lehteä kannattaa uudistaa aikanakin, jolloin kaikki on netissä."

Näyttääkö Koti-Kajaanin ilme mielestäsi erilaiselta kuin vielä viikko sitten? Jos näin, havaintosi on oikea. Viisikymppinen on kokenut kasvojenkohotuksen.

Ulkoasu-uudistus on kotikajaanilaisten ja tuottaja Anu Gladin yhteistä käsialaa. Mainostoimisto Glad Median tuottajana työskentelevän Anu Gladin mielestä painettua lehteä kannattaa uudistaa aikanakin, jolloin "kaikki on netissä". Näin siksi, että printillä on vahva paikka edelleen lukijoiden arjessa. Ihmiset haluavat lukea painettua lehteä, mistä Gladin mukaan kertoo se, että paperilehden lukijamäärät ovat hyvät ja kattavuus myös.

"Painettu lehti on selkeä paketti ja vastakohta nettiselailulle, jota kaikki tekevät ja josta osa jopa kärsii. Printti on editoitu tuote, johon on valittu tuotannon parhaat palat."

Hiljattain Anu Glad on uudistanut myös Urjalan Sanomien ilmettä. Glad Media tuottaa sisältöjä erilaisiin julkaisuihin ja suunnittelee ulkoasuja sanomalehtien lisäksi muun muassa asiakaslehtiin.

Ennen ulkoasu-uudistuksen tekemistä Koti-Kajaani oli Gladille etäisesti tuttu lehti. Porissa asuvan Gladin äidin suku on kotoisin Vuolijoelta ja Glad on lukenut Koti-Kajaania sukunsa mökillä käydessään.

Ulkoasu-uudistuksen toimeksiannon jälkeen viime syksynä Glad alkoi tutustua lehteen tarkemmin. Sisältömarkkinoinnin ammattilaisen silmin moni seikka Koti-Kajaanissa näytti teknisesti ja myös sisällöllisesti hyvältä.

Hän kiittelee sitä, että lehdessä ei ole ollut pientä silppua vaan on panostettu suurempiin juttusisältöihin, joille on annettu tarpeeksi palstatilaa. Ilmoittajien kannalta katsottuna hän näkee, että lehti oli hyvin jäsennelty.

Korjattavaa hän löysi lukijayhteyden korostamisessa. Uudistuksessa onkin pyritty lukijan osallistamisen vahvistamiseen. Lukijalle pitää olla helppoa löytää etsimänsä tieto.

"Sivujen ylänauhassa näkyy, miten lukija voi ottaa yhteyttä toimitukseen eri tavoin ja miten osallistua eri juttupalstojen tekemiseen."

Koska Kuuloluuria on julkaistu 1980-luvulta asti, uudenkin tunnuksen avainsana oli analoginen fiilis.

Uudistuksen keskeiseinä periaatteena Gladilla oli hakea ilmeeseen modernia iloittelua ja värikkyyttä. Kaiken edelle menee kuitenkin luettavuus, jonka parantamiseen uudistuksessa satsattiin. Lukukokemus siten, että lukijan on helppoa navigoida lehdessä, on Gladin mukaan tärkeintä.

"Osastot ovat nyt selkeämmin näkyvissä. Lukijan on helpompi huomata esimerkiksi mielipidesivujen ja uutissivujen ero."

Luettavuuden sujuvoittamiseksi niin sanotun leipätekstin eli varsinaisen juttutekstin kirjainmallin kokoa muutettiin suuremmaksi ja väljemmäksi.

"Jos teksti on helpommin luettavaa, sitä luetaan enemmän ja nopeammin. Se tekee lukemisesta mukavamman kokemuksen, vaikkei lukija sitä tietoisesti ajattelisikaan."

Glad innostui suunnittelemaan uuden Kuuloluuri-tunnuksenkin havaittuaan lehteen tutustuessaan, että Kuuloluuri on omintakeinen ja paikallinen kommunikointikanava, josta nousee puheenaiheita valtakunnalliseenkin eetteriin.

Glad halusi luoda eloisuutta luurin logoon. Ikonisen asemansa vuoksi Kuuloluuri-tunnuksen modernisoinnissa piti huomioida kuitenkin sen juuret. Koska Kuuloluuria on julkaistu 1980-luvulta asti, uudenkin tunnuksen avainsana oli analoginen fiilis.

Tuottaja toivoo, että lukijat ottavat uudistetun Koti-Kajaanin hyvin vastaan. Kipakkakin palaute on hänen mielestään paikallaan. Se tarkoittaa, että lehti on lukijalle tärkeä.

Glad näkee uuden ilmeen selkeänä ja kauniina. Toivottavasti lukijalle tulee lehden parissa hyvä mieli, hän toteaa.