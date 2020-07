Kesäterassi-ohjelmaa juontava Tuija Pehkonen: ''Silloin jännitti pirunmoisesti: käteni tärisivät ja suu kuivui''

Tämä kesä on neljäs, kun Tuija Pehkonen on juontamassa MTV3:n keskusteluohjelmaa Kesäterassi yhdessä Lorenz Backmanin kanssa. Vaikka viikko ennen ohjelman alkua on ollut härdelliä, Pehkonen on hyvillä mielin.

– Odotan hyviä ja syvällisiä keskusteluita. Meillä on tulossa hienoja vieraita, ihmisiä laidasta laitaan. Tämä on hyvä aika tehdä, kun ihmisillä on lähtökohtaisesti aika rento, kesäinen olotila.

Ensimmäisessä lähetyksessä tänään maanantaina ovat mukana kokki Tomi Björck ja rockmuusikko Michael Monroe . Muita kesän vieraita ovat muun muassa Tarja Halonen , Katri Kulmuni , Meeri Koutaniemi , Aku Hirviniemi ja Esa Saarinen .

Pehkosen mukaan todennäköisesti on luvassa puhetta yrittämisestä, somettamisesta, työn tekemisen pakosta ja rakkaudesta.

Raskaus pakottaa höllentämään

Yrittäjänä toimivalle Pehkoselle heinäkuu on ollut jo vuosia kaikkein kiireisintä aikaa. Lomailemaan hän ehtii usein vasta loppuvuodesta. Kesäterassin ohella hänellä pyörii oma keskusteluohjelma Yle Puheella, ja podcastiakin on tulossa. Hän on mukana myös Yle Areenan elokuussa alkavassa Toisessa maailmassa -sarjassa.

– Toisaalta, keväällä kalenteri tyhjentyi ymmärrettävästi koronan vuoksi, joten nyt on otettava vähän takaisin.

Esikoistaan odottava Pehkonen arvelee, että tahtia pian hidastettava, sillä laskettu aika on syksyllä.

– Housut eivät mahdu enää jalkaan ja kävelytahtikin on jo vähän hidastunut. Kaikki tehdään mahan ehdoilla. Voin vielä hyvin ja jaksan, mutta varmasti on syytä rauhoittaa tahtia.

Kesäterassi -ohjelma kuvataan Helsingin Allas Sea Poolissa. Pehkosella on ollut aiempina vuosina tapana kävellä ennen kuvauksia aamuvarhaisella altaille, napata mukaan puurolautanen ja croissant ja istahtaa meikkituoliin.

– Se on ollut kiva rutiini. Kun meillä oli käsispalaveri samaisella paikalla tuottajan ja Loren kanssa, huomasin, että nyt matkaan pitää varata enemmän aikaa.

"Lore on kävelevä katastrofi"

Lorenz Backmanille Tuija Pehkoselle on kertynyt yhteistä työhistoriaa useamman vuoden ajalta. Ennen Kesäterassia he juonsivat MTV:n Sinulle on postia -tositelevisiosarjaa.

Juontajapariaan Pehkonen kuvailee erikoiseksi ja erityisesti ihmiseksi.

– Meillä on vahvaa työkiintymystä ja samanlainen käsitys siitä, miten työtä tehdään. Lore on myös kävelevä katastrofi. Jos meillä on palaveri, hän saattaa tulla sinne viikon etuajassa tai sitten myöhässä. Hän on myös syvällinen ja fiksu ihminen.

"Olin innoissani ja ärsyyntynyt"

Vaikka Pehkonen ei ole jännittäjä, kerran, vuosia sitten, häntä jännitti "pirunmoisesti": kyseessä oli presidentti Tarja Halosen haastattelu Yle Puheelle.

– Käteni tärisivät ja suu kuivui. Siitä huolimatta, että teimme sinunkaupat, teitittelin häntä aina välillä. Olin innoissani mutta myös ärsyyntynyt, kun jännitti. Ihminenhän on aina ihminen, kun kohdataan, presidenttikin.

Pian hänelle koittaa uusi tilaisuus, kun Halonen saapuu Kesäterassin vieraaksi.

– Nyt aion hoitaa tämän paremmin, Pehkonen lupaa.