Kainuu

Kesätöissä: Farmaseutti Iida Määttä on oman alan kesätöissä jo opiskeluaikana – parasta työssä on asiakkaiden auttaminen ja ongelmien ratkaiseminen

Julkaistu: 11.7.2022 klo 8:20

Tulevaisuuden työelämää Iida Määttä odottaa innolla, mutta hän on toisaalta myös iloinen siitä, että opintoja on vielä jonkin verran jäljellä. Määttä uskoo työllistyvänsä melko helposti, sillä farmasia-alalla on hyvä työllisyystilanne.