Kesätöissä: Kansimiehestä kippariksi ja joskus vielä kapteeniksi – "Ei paljon tämän parempaa kesätyötä voisi kuvitellakaan"

Kouta-laivan kesäkipparilla Arttu Tolosella on niin kiva kesätyö, että on vaikea keksiä parempaa. Hän aloitti laivassa kaksi kesää sitten kansimiehenä.

On todella kuuma kesäpäivä Kajaanissa. Kuumuudelta ei välty mikään, ei myöskään Kalkkisillan laituriterassin vieressä lepäävä Kouta-laiva. Höyrylaivan sisällä salongissa on rauhallista. Paikalla on kesäkippari, joka kertoo mielenkiintoisia juttuja merenkulusta oman kesätyönsä…