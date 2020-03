Keski-Pohjanmaalla varmistui ensimmäinen koronatartunta – Kainuu yksi niistä alueista, joissa ei ole todennettuja tapauksia

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on todettu kummassakin ensimmäinen koronavirustartunta. Lapissa todettiin lauantaina tartunta Pohjois-Italiassa matkustaneelta nuorelta aikuiselta. Tautia on todettu nyt lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä, mutta muun muassa Kainuu ja Länsipohjan sairaanhoitopiiri ovat alueita, joissa ei lauantaina puoleenpäivään mennessä ollut todennetu yhtään koronavirustapausta.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on varmistunut yksi uusi koronavirustartunta, kertoi sairaanhoitopiiri tiedotteessaan lauantaina aamupäivällä. Tartunnan saanut on tiedotteen mukaan alle 30-vuotias nuori aikuinen, joka oli matkustanut Pohjois-Italiassa. Hän on hyväkuntoinen ja kotonaan eristyksissä. Altistuneiden määrä on tiedotteen mukaan erittäin pieni.

Tartunta on Lapin sairaanhoitopiirin alueella toinen, sillä Lapissa todennettiin tammikuun lopussa Suomen ensimmäinen yksi koronavirustartunta kiinalaiselta turistilta.

Myös Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on todettu koronavirustartunta. Kyseessä on ensimmäinen todettu koronatartunta Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

Tartunta varmistui perjantaina ja se on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten tiedotteen mukaan saatu Ruotsista.

Potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut 10 henkilön kanssa lähikontaktissa ollutta.

Kainuun sote ei ainakaan tähän mennessä ole tiedottanut yhdestäkään koronavirustartunnasta. Sen sijaan Kainuun sote ohjeisti perjantaina sekä henkilökuntaansa että asiakkaita koronavirustilanteen varalta. Lisäksi tartuntalain nojalla kaikki ei-lakisääteiset järjestetyt tilaisuudet ja kokoontumiset Kainuun alueella suositellaan peruttavaksi. Lakisääteisissä ja lakisääteiseen rinnastettavissa kokoontumisissa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää etäyhteyksiä.

Helsingin Sanomien mukaan Suomessa oli puolenpäivän jälkeen todettu lauantaina kaikkiaan lähes 70 uutta tapausta. Tähän mennessä Suomessa on todettu lähes runsaat 120 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamaa tautitapausta.

Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä, ja vain osa tartunnan saaneista on tarvinnut sairaalahoitoa. Perjantaina yhden päivän aikana uusia tartuntoja todettiin 51, joten lauantaina on odotettavissa uusia, ehkä koviakin lukuja.

THL tiedottaa ja antaa toimintaohjeita tilanteen muuttuessa ja päivittää ohjeita ja materiaaleja parhaillaan uusien tietojen pohjalta.

Tautia on todettu nyt lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä, mutta on yhä joitakin alueita, joissa ei ole vielä yhtään varmistettua tapausta. Suomessa on kaikkiaan 20 sairaanhoitopiiriä, joista muutamissa ei ole THL:n mukaan vielä todettuja koronavirustapauksia.

Sairaanhoitopiirit ovat varautuneet pandemiaan monin tavoin ja ne antavat ohjeita alueensa ihmisille. Useat kaupungit ja kunnat ovat sulkeneet urheilu- ja muita kokoontumispaikkoja ja peruneet tapahtumia.

THL:n mukaan Euroopassa on todettu yhteensä yli 29 000 tapausta. Suurin osa Euroopan tapauksista on todettu Italiassa, yhteensä yli 15 000.

Pohjoismaissa on raportoitu paljon tartuntoja, ja nyt Tanska sulkee rajansa.

Taudin itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 1 – 12 päivää, keskimäärin noin 5 – 6 päivää. Leviämisen tehokkuutta ja tartuttavuusaikaa ei vielä tunneta tarkasti.

Edit.klo 12.40: Täydennetty juttua, lisätty Lapin uusi koronatartunta ja Kainuun soten tilanne.