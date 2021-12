Keskiviikkona Kainuussa kahdeksan uutta tartuntaa – testiaikojen saamisessa viivettä

Kainuussa todettiin keskiviikkona seitsemän tartuntaa Kajaanissa ja yksi Sotkamossa. Nämä kaikki liittyvät Otanmäen Transtechin-tehtaan ryppääseen. Kuusi heistä oli jo aiemmin karanteenissa.

– Kovassa paineessa työskennellyt tartunnanjäljityksemme on saanut kontaktoitua positiiviset sekä altistuneet henkilöt. Myös Transtechillä yhteistyö tehtaan ja työterveyshuollon kanssa on ollut sujuvaa, joten suuresta määrästä huolimatta henkilöstö on pystytty testaamaan ja ohjeistamaan. Tehtaalla testataan edelleen tällä ja ensi viikolla, jotta tilanne saadaan selville mahdollisten lisätartuntojen osalta, kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen .

Testausmäärät ovat selvästi nousseet viime päivinä altistuneiden määrän kasvaessa. Testausajan saamisessa voi tämän vuoksi olla viivettä esimerkiksi keskiviikkona aikoja sai perjantaille. Kainuussa on tiedossa kolme omikron-variantille altistunutta henkilöä. He ovat hiljattain palanneet ulkomailta ja heidät on asetettu karanteeniin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Positiivisia testituloksia tapauksiin ei ole todettu.

Soten mukaan perusohjeena on edelleen, että oireettomia vähintään kahteen kertaan rokotettuja ei rutiinisti testata, mutta erityisesti vajaan rokotesuojan saaneiden tulee hakeutua testiin, jos epäilee altistuneensa tartunnalle.

Kainuun ilmaantuvuusluku pompahti Transtech-ryppään takia torstaina 108,7:ään, kun se oli vielä viime viikolla maan matalin. Nyt piikkipaikalla on Keski-Pohjanmaa, jonka ilmaantuvuusluku on 75.

Siitä huolimatta Kainuu on epidemian perustasolla, kun hybrdistrategian mukaiset leviämisalueen kriteerit eivät täyty. Myöskään koronarajoituksia ei ole voimassa, mutta sen sijaan Kainuuseen on annettu yleinen maksisuositus julkisissa tiloissa ja liikennevälineissä, mikäli lähikontakteja ei voida välttää. Lisäksi työpaikoille suositellaan mahdollisuusien mukaan etätyöhön siirtymistä.

Sote suosittelee yleisö- ja yksityistilaisuuksien järjestämisessä harkintaa ja vapaa-ajan toiminnassa lähikontaktien vähentämistä. Maakuntarajat ylittävässä matkailussa on myös syytä noudattaa varovaisuutta.

Koronarokotteita riittää

Kolmannet koronarokotteet ovat tarjolla kaikille 18 vuotta täyttäneille, mikäli toisesta annoksesta on vähintään 5 kuukautta. Käytännössä tämä tarkoittaa jatkossakin pääosin ikäjärjestyksessä eteneviä rokotuksia, sillä rokotukset ovat olleet jo käynnissä vanhemmilla ikäluokilla sekä hoiva- ja hoitolaitoksissa.

Väestön rokotussuojan osalta olennaista on, että mahdollisimman moni on rokotettu kahteen kertaan. Kaksi saatua koronarokoteannosta antaa erittäin hyvän suojan vakavaa sairastumista vastaan sekä pienentää myös leviämisriskiä. Rokotuksen suojatehon vuoksi kolmanteen rokotukseen ei ole erityistä kiirettä. Vain voimakkaasti immuunipuutteisille potilaille suositellaan kahden kuukauden annosväliä.

Koronarokotteita on Suomessa saatavilla runsaasti. Kaikissa Kainuun soten rokotuspisteissä voi asioida ilman ajanvarausta, jonka lisäksi osassa on käytössä myös verkkoajanvaraus. Rokotuksia toteutetaan kuntakohtaisen aikataulujen mukaisesti, josta lisätietoa saa soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi/koronainfo.

Virheellistä tietoa paljon liikkeellä

Soten mukaan koronatilanteen heikentyessä sekä julkinen keskustelu että erilaiset huhut tai virheelliset käsitykset ovat jälleen kiihtyneet. Faktojen ja mielipiteiden sekoittuminen ja esimerkiksi harkitsematon tietojen jakaminen somessa on varsin yleistä. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koostanut tiiviin oppaan väärän tiedon tunnistamiseen.

Soten viestintäpäällikön Terho Pekkalan mukaan ilmiössä on pandemian ajan ollut selvät ääripäät, joista toisessa on voimakkaan kiihtynyt huoli tartuntariskistä ja toisessa tautia tai sen varotoimia vähättelevä viesti.

– Suomessa on edelleen toimiva ja luotettava terveysjärjestelmä, jonka ohjeita seuraamalla pysyy kyllä tilanteen tasalla. Eri mielipiteille on tilaa, mutta kärjistämisellä tai tahallisellakin vääristämisellä aiheutetaan usein haittaa, esimerkiksi rokotteisiin liittyvillä salaliittoväitteillä. Nämä nousevat herkästi esiin, vaikka valtaosa kansalaisista osaa suhteuttaa asiat maltillisesti, Pekkala kertoo.