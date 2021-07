Keskiviikkona Kainuussa yhteensä 18 uutta koronatartuntaa ja 50 karanteenia – viikonloppuna kajaanilaisravintolassa mahdollisesti altistuneita pyydetään koronatesteihin

Keskiviikon koronatartuntojen summaksi vahvistui Kainuussa 18.

Jo keskiviikkona Kainuun prikaati kertoi yhdeksästä uudesta koronatartunnasta, joten prikaatilla varusmiehillä heinäkuussa todennettujen tartuntojen määrä nousi 19:ään.

Torstaina Kainuun sote tiedotti, että maakunnassa on todettu tartunta lisäksi yhdeksällä muulla henkilöllä. Heistä yksi on Kuhmosta ja kuusi Kajaanista. Kahden osalta tartunnanjäljitys oli vielä torstaina meneillään.

Koronaviruksen ilmaantuvuus nousi Kainuussa samalla jälleen ennätyskorkeaksi: 109,7:een. Ilmaantuvuus tarkoittaa tapausten määrää 100 000:ta asukasta kohden 14 vuorokauden aikana.

Soten mukaan nuorten aikuisten osuus tartunnan saaneista on huomattava.

Tartunnanjäljitys kehottaa edelleen kahdessa kajaanilaisessa ravintolassa viikonloppuna olleita hakeutumaan koronatestiin, jos oireita ilmenee.

Kyseessä ovat Lungibaari Grön ja Onnela, joissa on voinut altistua koronatartunnalle lauantaina 24. heinäkuuta illasta sunnuntaihin 25. heinäkuuta aamuyöhön.

Kaikkiaan soten määräämiä karanteeneja yli 200

Kainuun sote määräsi keskiviikkona ilmenneistä tapauksista lähes 50 uutta karanteenia.

Vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola kertoo Kainuun Sanomille , että soten määräämässä karanteenissa on Kainuussa nyt yli 200 ihmistä. Määräyksen tekee kunnassa lääkäri kirjallisesti.

Lisäksi ovat Kainuun prikaatilla karanteenin kaltaisissa oloissa olevat. Heitä on ollut reilusti yli sata.

Noudatetaanko karanteeneja?

Erolan mukaan karanteeneja noudatetaan Kainuussa kohtuullisen hyvin. Poikkeuksena on viime talvena ilmi tullut tapus, jossa soten karanteeniin määräämä ihminen rikkoi sääntöjä ja aiheutti tartuntaketjun leviämisen.

Erola sanoo, että kesällä on soten tietoon tullut huhuja kaduilla ja kaupoissa nähdyistä karanteeniin määrätyistä ihmisistä, mutta todenperäisyyttä on vaikea selvittää.

– Toisaalta moneen viikkoon ei ole tullut ilmi tartuntoja, jotka olisivat aiheutuneet karanteeniin määrätystä.

Kainuun sote on viime päivinä pystynyt jäljittämään noin 90 prosenttia koronatartunnoista. Osuus on laskenut aiemmasta mutta on edelleen suurempi kuin monilla alueilla vaikkapa Etelä-Suomessa.