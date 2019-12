Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja pettyi verkon Silakat-liikkeeseen – "Asiallinen postaukseni poistettiin liikkeen Facebook-sivuilta"

Verkossa nopeasti kasvava Silakat-liike saa osakseen jo arvostelua.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kertoo liittyneensä Silakat-liikkeen Facebook-ryhmään ja pettyneensä heti.

– Asiallinen ja ryhmän tarkoitukseen liittyvä postaukseni poistettiin liikkeen Facebook-sivuilta. Myöhemmin minut erotettiin ryhmästä. Sittemmin sen kerrottiin olleen virhe, mutta takaisinkaan en ole ryhmään päässyt.

Romakkaniemi kirjoittaa poistetussa aloituksessaan, että fasistisia piirteitä esiintyy sitä enemmän, mitä kauemmas mennään maltillisesta, liberaalista keskustasta. Hän toteaa, ettei silmiä saa ummistaa myöskään vasemmistolaisiksi leimatuilta, fasistisia piirteitä sisältäviltä liikkeiltä.

Romakkaniemi viittaa kirjoituksessaan Kari Enqvistin kolumniin, jossa tämä kirjoittaa, että Hampurin G20-kokouksen anarkistitiriehakin oli eräiltä piirteiltään fasistista.

– Kaikesta huolimatta toivotan onnea ja menestystä kaikille niille, jotka silakoiden joukkoon hyväksytään, Romakkaniemi toteaa.

Silakat-liike oli saanut maanantain iltapäivään mennessä sekä Facebookissa että Twitterissä yli 10 000 seuraajaa. Tuhansien sosiaaliseen mediaan tulevien keskusteluavausten ja kommenttien moderointi on nyt liikkeelle suuri haaste.

Liikkeen esikuva on Italiassa perustettu liike, joka vastustaa oikeistopopulisti Matteo Salvinin La Lega -puoluetta.

Silakat-liikkeen perustajiin kuuluva Assi Uusikallio iloitsee liikkeen nopeasta kasvusta. Hän tähdentää, että toiminta hakee vielä muotoaan.

– Kun mukaan tulee paljon ihmisiä, heillä voi olla monista asioista kovin monenlaisia näkemyksiä. Toivomme, että kaikki mukaan aikovat lukevat periaatteemme. Jos kokee, että voi yhtyä luettelemiimme, meille tärkeisiin näkemyksiin, on tervetullut mukaan silakkaparveen.

Johannes Koski kertoo blogissaan perustaneensa Silakat-tilin tuttaviensa kanssa. Al-Hol-keskustelu vaikutti Kosken mukaan ilmiön syntyyn.

Suomeen tuotiin jouluna kaksi orpoa lasta al-Holin leiriltä. Lasten tulosta lähetettiin live-striimejä Youtubeen.

– Sadat ihmiset katsoivat striimejä ja kirjoittivat halventavia kommentteja lapsista, ohjasivat striimaajia saamaan lapset kiinni sekä selvittivät yhdessä joukkoistetusti virkailijoiden nimiä, Koski kirjoittaa blogissaan.

Koski kertoo liikkeen tiedotteessa, että Silakat edustaa rauhanomaista vastavoimaa populistiselle, vihaa ja rasismia provosoivalle politiikalle. He ovat Kosken mukaan muista tahoista riippumaton ja poliittisesti sitoutumaton ryhmä ihmisoikeuksia arvostavia rivikansalaisia.

Liike ei halua tapahtumiinsa puoluetunnuksia. Suunnitteilla on rauhanomainen mielenilmaus, jossa keräännytään sovittuna aikana yhdessä seisomaan hiljaa ennalta valitussa paikassa.

– Annamme tukemme demokratian ja oikeusvaltion puolustamiselle, arvostamme yhdenvertaisuutta ja rasismin vastaista työtä ja kannatamme työtä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Olemme vastuullisen journalismin ystäviä ja uskomme rakentavaan poliittiseen keskusteluun, Koski kirjoittaa.

Suomessa silakat, Italiassa sardiinit

Silakat-liikkeen esikuva on Italiassa perustettu liike, joka vastustaa oikeistopopulisti Matteo Salvinin La Lega -puoluetta.

Neljän bolognalaisnuoren perustama sardiiniliike kasvoi massaliikkeeksi, joka veti mukaan mielenosoitukseen 15 000 ihmistä.

Sardiiniliike on ottanut nimensä sardiineista, sillä sen edustajat pakkautuvat toreille tiiviiksi kuin säilykekalat purkissa. Sardiini on pieni kala, mutta parvessa silläkin on voimaa.