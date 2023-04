Kainuusta kolme menossa läpi, mutta Kyllösen paikka epävarma – Keskusta ja perussuomalaiset liki tasoissa

Kainuu on säilyttämässä kolme kansanedustajaa tulevassa eduskunnassa. Kun äänistä on laskettu 91 prosenttia, ovat läpi menossa istuvat kansanedustajat Tuomas Kettunen (kesk.) Kainuu on säilyttämässä kolme kansanedustajaa tulevassa eduskunnassa. Kun äänistä on laskettu 91 prosenttia, ovat läpi menossa istuvat kansanedustajat (kesk.) ja (vas.) sekä uutena kuhmolainen (ps.). Tosin Kyllösen jatkopaikka on vielä epävarma, sillä on tässä vaiheessa hän on viimeinen läpimenijä. ja Merja Kyllönen (vas.) sekä uutena kuhmolainen Mikko Polvinen (ps.). Tosin Kyllösen jatkopaikka on vielä epävarma, sillä on tässä vaiheessa hän on viimeinen läpimenijä.

Kettunen on ollut ehdokkaista vertailulukujen piikkipaikalla on ollut koko vaali-illan. Vertailuluvussa toisena on perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen , joka on vaalipiirin ääniharava lähes 8000 äänellään.

Tuomas Kettunen on uusimassa edustajapaikkaansa. Kuva: Jarno Hiltunen

Keskusta ja perussuomalaiset kisaavat Oulun vaalipiirin pääpuolueen paikasta. Kun ääniä on laskettu 63 prosenttia, on keskustan osuus äänistä 25,9 prosenttia.

Toisena on perussuomalaiset 24,2 prosentin osuudella ja kolmantena kokoomus niukasti ennen demareita.

Keskusta menettää kuitenkin yhden edellisen kauden kuudesta paikastaan.

Perussuomalaiset ja kokoomus ovat nappaamassa yhden lisäpaikan. Keskusta ja perussuomalaiset ovat tasoissa viidellä paikalla. Kokoomus oli siis nostamassa paikkamääränsä kolmeen.

Vasemmistoliitto oli menettämässä yhden kolmesta paikastaan saatuaan 10,1 prosenttia lasketuista äänistä.

Keskustan vaalivalvojaisissa jännitettiin ennakkoäänien tulosta sunnuntaina. Puolue on kärkipaikalla ennakkoäänten jälkeen. Kuva: Miika Manninen

Tällä hetkellä läpimenijöiden joukossa kainuulaisista ehdokkaista ovat kuhmolainen Mikko Polvinen (ps.) ja suomussalmelainen kansanedustaja Merja Kyllönen (vas.).

Uutinen päivittyy. Seuraa tuloslaskentaa Kainuun Sanomien sivulta