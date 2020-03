Keskustan kannatusluisun talttuminen helpottaa myös pääministeri Sanna Marinia – yksinumeroinen kannatus olisi vaarantanut hallituksen jatkon

Sieltähän se taas tuli, Ylen puoluegallup.

Tällä kertaa keskustan puoluetoimistossa Apollonkadulla on astetta iloisemmat tunnelmat kuin aiemmin.

Keskusta teki puolueista suurimman hyp­päyk­sen, sillä sen kannatus nou­si 1,6 pro­sent­tiyk­si­kköä.

Edel­lis­kuun mittauksessa puolueen kan­na­tus pu­to­si rei­lun pro­sent­tiyk­si­kön, mut­ta olisiko pohjakosketus saatu?

Kes­kus­ta kirjaa nyt 12,4 pro­sen­tin kannatuksen. Se tarkoittaa, että se on vain 0,1 pro­sent­tiyk­si­kön pääs­sä vih­reis­tä. Vih­rei­den kan­na­tus pu­to­si 0,8 pro­sent­tiyk­sik­köä.

Edellisellä hallituskaudella keskustan lähtiessä luisuun puoluetoimistolla laskettiin mittausten jälkeen eroa juuri vihreisiin. Sittemmin vihreät ponkaisi ohi. Nyt keskustaväki on tukevasti vihreiden takapuskurissa kiinni.

Pe­rus­suo­ma­lai­set jat­kaa edelleen suo­si­tuim­pa­na puo­lu­ee­na, vaikka kannatus hiukan laskikin. Heitä äänestäisi nyt 22,4 prosenttia.

Kokoomus on toisella sijalla 18 prosentin lukemalla. Nousua on edellisestä mittauksesta 0,5 prosenttiyksikköä.

Sdp saa nauttia lievästä noususta. Nyt lukema on 16,6 prosenttia.

Kokoomuksen tulos kertoo, että puheenjohtaja Petteri Orpo voi hyvillä mielin valmistautua kesän puoluekokoukseen.

Moni voi pohtia, mistä keskustan suunnan kääntyminen johtuu. Hallituksen isot linjaukset antavat vielä odottaa tulemistaan.

Rohkeita työllisyystoimia kaivataan niin sanotusti hampaat irvessä. Paljon on kiinni siitä, mitä hallituksen kehysriihessä päätetään ensi kuussa. Onko hallituksella eväitä saada työllisyystavoite täytettyä konkreettisin toimin vai joutuuko se elokuussa perumaan jo tehtyjä päätöksiään?

Hallituksen talouspolitiikka on rakennettu työllisyyden kasvun varaan. Arvostelijat etenkin oppositiosta ovat sitä mieltä, että työllisyystavoite on niin huima, ettei hallitus yllä siihen.

Tosin Tilastokeskus kertoi viime kuussa, että työllisiä oli tammikuussa 46 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Jotain on sentään saatu aikaan, vaikka hallitusta on moitittu saamattomuudesta.

Perhevapaauudistus meni maaliin. Siinä keskusta korjasi potin. Lasta saa edelleen hoitaa kotona kolmivuotiaaksi asti.

Toinen läpi mennyt juttu on viime kaudella kiistelty hoitajamitoitus. Liekö tästäkin ropissut jotakin keskustan laariin.

Keskustan lisäksi tuloksesta voi olla hyvillään pääministeri Sanna Marin (sd.) joukkoineen. Mikäli keskustakumppanin kannatus olisi jatkanut laskuaan niin, että kannatus olisi yksinumeroinen, puolueen rooli hallituksessa olisi asetettu kyseenalaiseksi. Silloin olisi romahtanut koko hallitus.

Paljon on kiinni myös julkisuuskuvasta. Hallitus on napannut suosiossaan korkeita arvosanoja niin Lännen Median kuin Helsingin Sanomien kyselyissä.

Nuorekas ja naisvoittoinen viisikko tuntuu viehättävän.

Keskustan torstaina saama kannatus vetää maton alta myös puheilta, joiden mukaan puoluejohtaja Katri Kulmunille pitäisi saada haastaja kesäkuun puoluekokoukseen, jos kannatus ei lähde lentoon. Jos lukemat eivät kevään mittaan lähde uudelleen luisuun, Kulmuni voi olla rauhallisin mielin. Gallupit povaavat työrauhaa Kulmunin ja Orpon lisäksi Marinille.

Kannatuksen nousu kertonee myös siitä, että keskusta ei lähtenyt Kulmunin johdolla hakemaan pikavoittoja. Niiden sijaan puoluejohto valitsi pitkäjänteisen työskentelytavan.

Ja se kuuluisa kenttäväki! Sitä on nyt näköjään kuunneltu, paijattu ja pyydetty mukaan tekemään tulevaisuusohjelmaa. Väki sai itse kertoa, millaisen keskustan se haluaa 2030-luvulla. Jalkautuminen näyttää olleen hyvä idea.

Tämän kuun lopussa puolue järjestää virtuaalisia tupailtoja neljän päivän ajan ympäri Suomea. Puoluetoimistosta kerrotaan, että kuka tahansa saa kutsua keskustan kansanedustajan kotiinsa keittiön pöydän äärelle pitämään tupailtaa.

Keinot ovat ehkä vanhoja, mutta puolueella tuntuu nyt olevan draivi päällä. Mitä korkeampi kannatusluku, sitä helpompi on astella kuntavaaleihin ensi vuonna.