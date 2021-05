Kotimaa

Keskustan puheenjohtaja Saarikko 110 miljoonan euron työllisyystoimista: ''Työttömyysturvaan puuttumista ei voida sulkea pois''

Julkaistu: 13.5.2021 klo 18:30

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kertoo, että hallitus on aloittamassa neuvottelut seuraavista työllisyystoimista. Päätöksillä on hänen mukaansa kiire, eikä työttömyysturvaan puuttumista voida sulkea pois, kun tavoitteena on julkisen talouden vahvistaminen 110 miljoonalla eurolla.