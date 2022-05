Kainuu

Keskustanuoret päätti Kajaanin kokouksessaan kannattaa Suomen liittymistä Natoon – "Valtuuskunta teki historiallisen linjanmuutoksen"

Julkaistu: 8.5.2022 klo 18:24

"Viimeaikainen tapahtumakulku Ukrainassa on osoittanut, että emme voi luottaa Venäjän sanaan tai rauhanomaisuuteen. Siksi on tärkeää, että Suomi on Natossa osana demokraattista länttä ja vapaata maailmaa."