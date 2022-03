Kevät innostaa sisustamaan kotia

Ihana kevätaurinko lisää innostusta sisustaa ja uudistaa kotia. Kodin sisustaminen pienillä muutoksilla lisää asumisviihtyvyyttä. Muutosten ei tarvitse olla suuria eikä kalliita. Jo pienellä panostuksella saa ihmeitä aikaan.

Löydä oma tyylisi

Sisustamisessa kaikki lähtee alkuun oman tyylin valinnasta. Millaisesta tyylistä sinä pidät; klassinen, moderni, skandinaavinen, maalaisromanttinen, retro vai kenties boheemi?

Kun oma sisustustyyli on löytynyt, on helpompi edetä sisustamisessa. On toki hyvä muistaa, että tyyliä voi myöhemmin vaihtaa sekä useampaa tyylisuuntaa voi sekoittaa omassa kodissa. Sisustaminen ei ole vakavaa – tärkeintä on asukkaiden näköinen koti, jossa kaikki viihtyy.

Huonekalujen hankita ostoslistalla

Jos kotiin suunnittelee suurempaa remonttia tai sisustaminen halutaan laajentaa useampaan kodin huoneeseen, nousevat kustannukset. Monet haluavat satsata sisustukseen ja hankkia kotiin laadukkaat, kestävät ja kotimaiset huonekalut. Laadukkaat huonekalut kestävät aikaa ja käyttöä. Yhä useammin kuluttajien vaakakupissa painaa myös ekologiset ratkaisut. Ostamalla kestäviä tuotteita säästää pidemmällä aikavälillä myös luontoa.

Laadukkaiden huonekalujen hankinta on kalliimpaa ja omaan makuun sopivien huonekalujen ostamista kannattaa pohtia hetki. Katsele rauhassa kotia ja suunnittele tilaan ostoslistalla olevat huonekalut. Tarkista, että huonekalut ovat kokonsa puolesta tilaan sopivat.

Rahoitusvaihtoehdot on myös hyvä pohtia ennen ostopäätöstä. Minkä suuruinen on sisustukseen laitettava rahasumma? Käytetäänkö ostoihin säästöjä vai otetaanko avuksi laina tai osamaksusopimus?

Lainavertailupalvelu Varmalainan pikavippi on ollut monelle sisustajalle hyvä ratkaisu huonekalujen ja arvokkaimpien sisustustavaroiden hankintaan. Pientä lainaa varten ei ole tarvinnut takaajia tai vakuuksia ja lainan saa nopeasti tilille.

Etätyöt lisänneet kodin sisustusintoa

Petenkello.fi verkkosivuston ylläpitäjä kertoo, että yhä useammat sisustajat ostavat kotiinsa nyt näyttäviä kelloja. Esimerkiksi seinäkelloihin panostetaan huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina.

Ehkä tämä kertoo siitä, että kotona ollaan paljon ja kiinnostus kodin sisustamiseen on lisääntynyt. Seinäkellot ovat suhteellisen edullisia, kun halutaan sisustaa, mutta niillä saa nopeasti näyttävyyttä kotiin. Seinäkellot ovat kotona myös keskeisellä paikalla ja monien katseiden kohteena, joten laadusta ei olla useinkaan valmiita tinkimään.