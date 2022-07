Kotimaa

Kierrätyslannoitteet käyvät nyt kaupaksi, mutta pula raaka-aineista jarruttaa kasvua – Käytetyt paristot ja biojäte taipuvat jo lannoitteiksi

Julkaistu: 10.7.2022 klo 18:30

Kierrätyslannoitteiden osuus Suomen lannoitemarkkinoista on vielä häviävän pieni, vaikka niiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti väkilannoitteiden korkeiden hintojen ja saatavuusongelmien seurauksena. Yksi merkittävä este kasvun tiellä on pula raaka-aineista. Yleisin kierrätyslannoite on karjanlanta. Myös sen hyödyntämisessä on vielä parannettavaa.