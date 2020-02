Superparkin kaksi sisäpuistoa Kiinassa on suljettu koronaviruksen takia

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt Kiinan Wuhanista alkunsa saaneen koronaviruksen vaikutuksia Suomeen. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) painottaa, että koronaviruksen vaikutuksia on äärettömän vaikea ennustaa, koska kukaan ei osaa ennakoida viruksen leviämistä ja kestoa.

Kuluttajabisneksessä Kiinassa toimiva sotkamolainen Superpark-yhtiö on yksi koronaviruksesta kärsivistä yhtiöistä. Yhtiön kaksi Kiinassa Suzhoussa ja Shanghaissa toimivaa sisäaktiviteettipuistoa on suljettu ja kävijämäärät myös muissa Aasiassa sijaitsevissa puistoissa ovat laskeneet.

Vuokatista lähtöisin olevan Superparkin toimitusjohtaja Juha Tanskanen ei vielä halua arvioida yhtiön menetyksiä. Varotoimia on tehostettu erityisesti yhtiön Hongkongin puistossa, jossa muun muassa asiakkaiden kuume mitataan ja puhdistusta on lisätty.

Kotimaassa Superpark -puistojen kävijämäärät ovat kasvussa. Superpark-yhtiöiden liikevaihto oli viime vuonna noin 20 miljoonaa euroa.

Superparkilla on lisäksi puistot auki myös Kuala Lumpurissa, Singaporessa ja Bangkokissa, jossa puisto avautui marraskuussa.

Elinkeinoministeri Lintilä kertoo, että ykköshuoli suomalaisen elinkeinoelämän kannalta on se, että komponenttien saaminen Kiinasta on vaikeutunut tai jopa pysähtynyt, koska tehtaiden tuotantoa Kiinassa on pysähtynyt. Korvaavia komponentteja on vaikea löytää.

– Missäpä tuotteessa ei olisi kiinalaisia komponentteja, Lintilä muistuttaa.

Koronan vaikutuksesta kiinalaiset eivät myöskään käy kauppaneuvotteluja, vaan keskittyvät nyt omien asioidensa hoitoon. Kiinalaisten rahoittajien vetäytyminen maailmalta näkyy myös. Lisäksi rahtikustannukset ovat nousseet ja kuljetuksiin on pitänyt etsiä myös uusia vaihtoehtoja.

Risteilijätilauksien perumisia ei näköpiirissä

Risteilyala on jo kärsinyt paljon koronaviruksesta. Diamond Princess-alus on ollut jo pitkään karanteenissa japanilaisessa satamassa matkustajien kasvavien tartuntojen vuoksi.

Useat risteilyvarustamot ovat peruneet Aasian risteilyjään. Meyer Turun telakan suurasiakas Royal Caribbean Cruises ilmoitti viime perjantaina, että varustamo on perunut yhteensä 18 Aasian risteilyään.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera kertovat seuraavansa tilannetta.

Neuvotteleva virkamies Jyrki Orpana Temin elinkeino- ja innovaatio-osastolta kertoo, että mitään indikaatioita ei vielä ole näkyvissä siitä, että telakoiden risteilijätilauksia peruttaisiin koronaviruksen vaikutusten takia.

Visit Finlandilta uusia kampanjoita

Kiinalaisten ryhmämatkat ovat peruuntuneet kevään osalta Lappiin, mutta myös muualle Suomeen. Kiinalaiset ovat Suomen viidenneksi suurin matkailijaryhmä. Vuonna 2019 kiinalaisilla oli 441 000 majoitusvuorokautta Suomessa.

Finnair on perunut tällä hetkellä kaikki lentonsa Manner-Kiinaan 28. maaliskuuta asti.

Lintilän mukaan matkailua Suomeen edistävä Visit Finland alkaa kampanjoida Suomea Keski-Eurooppaan, jotta kiinalaisten tilalle saataisiin korvaavia matkailijoita. Talven menetyksiä uudet kampanjat eivät tietenkään voi kokonaan korvata.

Työllisyystavoite karkaa

Kiinan osuus maailman bruttokansantuotteesta on noin 15 prosenttia. Nykyarvioiden mukaan koronaviruksen takia Kiinan bkt putoaisi 0,3-1 prosenttia.

Kaikki vientiä hidastavat tekivät ovat Suomelle merkittäviä, koska Suomen bruttokansantuotteesta 40 prosenttia tulee viennistä.

Lintilän mukaan koronavirus tuo hallitukselle lisää haasteita saavuttaa 75 prosentin työllisyystavoite. Budjettiriiheen mennessä kasassa pitäisi olla 30 000 uutta työpaikkaa.

– Mitään oikeudenmukaisia keinoja työllisyyden nostamiseksi ei pidä sulkea pois, vaan kaikki on pöydällä, Lintilä sanoo.