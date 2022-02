Kiinteistöhuoltopalvelun kilpailuttaminen – 6 huomioitavaa asiaa

Kun asunto-osakeyhtiöön, rivitaloyhtiöön tai liikekiinteistöön valitaan kiinteistöhoidon palvelutuottajaa, valinnanvaraa on yleensä useista toimijoista. Mitä asioita kannattaa huomioida huoltoyhtiötä valittaessa?

Tavoitettavuus

Kun kiinteistöhuoltoyhtiöitä lähdetään kartoittamaan, on hyvä aluksi tutustua palveluntarjoajien verkkosivustoihin ja tehdä yleissilmäys tarjontaan. Miten helppo toimija on löytää ja tavoittaa? Tämä saattaa antaa viitteitä tavoitettavuuteen myös siinä vaiheessa, kun olet yhtiön asiakas. Löydätkö tärkeät päivystyspuhelinnumerot ja yhteyshenkilöiden tiedot nopeasti ja vaivattomasti? Miten huoltoyhtiön asiakaspalvelu toimii? Kainuun Kiinteistöhuollon paikallinen asiakaspalvelu on tavoitettavissa nopeasti niin puhelimitse kuin digitaalisiakin kanavia pitkin.

Palveluvalikoima

Huoltoyhtiötä valittaessa kannattaa tarkasti miettiä, minkälaisia palveluita taloyhtiösi tarvitsee ja pystyvätkö tarjolla olevat huoltoyhtiöt vastaamaan kaikkiin tarpeisiisi. Haetko vain talvisten lumitöiden tekijää vai kokonaisvaltaista talotekniikan huoltajaa? Onko tarvetta myös siivouspalveluille?

Mitä tarkemmin pystyt määrittelemään, mitä palveluja tarvitset, sitä helpompaa on kartoittaa tarjontaa ja vertailla eri toimijoita. Tarjouspyyntöön kannattaa kirjata mieluummin liikaa tietoa kuin liian vähän. Näin huoltoyhtiö voi ottaa toiveesi parhaiten huomioon.

Asiakaskokemukset

Kun tutustut paikalliseen kiinteistöhuoltotarjontaan, kysele myös muiden taloyhtiöiden kokemuksia eri palveluntarjoajista. Minkälaiset kokemukset naapuritaloyhtiöllä on omasta huoltoyhtiöstään? Aidoimmat kokemukset palvelun tasosta kuuluvat useimmiten asiakkaan suusta. Siksi paikallisia verkostoja kannattaa hyödyntää kokemusten keräämisessä. Myös palveluntarjoajien omilta nettisivuilta saattaa löytyä aitoja asiakaskokemuksia ja referenssejä.

Viestintätavat

Arki on kiireistä, joten helppo ja vaivaton viestintä kiinteistöhuoltoyhtiön välillä helpottaa asioiden hoitamista. Selvitä etukäteen, millä tavalla huoltoyhtiö hoitaa viestintää huoltotöihin liittyen. Onko käytettävissä esimerkiksi pilvipohjainen huoltokirjaympäristö, joka helpottaa ja nopeuttaa tiedonkulkua? Mitä eri kanavia on käytössä huoltopyyntöjen tekemiseen?

Kainuun Kiinteistöhuollolla on käytössä sähköinen huoltokirja, jossa huoltopyynnöt kirjautuvat digitaalisesti oikean taloyhtiön kohdalle riippumatta siitä, mitä kanavaa pitkin huoltopyyntö on tullut. Näin tieto kulkee nopeasti tekijöille ja hommat hoituvat kerralla kuntoon.

Laadun varmistaminen

Asiakkaana odotat luonnollisesti, että ostamasi palvelu on laadukasta ja odotustesi mukaista. Kiinteistöhuoltoyhtiöitä kilpailutettaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten huoltoyhtiö on toteuttanut laadun varmistamisen. Jos yhtiöllä on käytössään standardoitu laadunhallintajärjestelmä, on se jonkinlainen tae siitä, että asiaan on kiinnitetty huomiota ja laatua seurataan.

Kainuun Kiinteistöhuollolla on käytössä ISO9001-standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä ja ISO4001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Näiden asioiden pitäminen kunnossa on meille tärkeä arvo.

Aktiivisuus

Haluat varmasti, että valitsemasi kiinteistöhuoltoyhtiö on aidosti kiinnostunut taloyhtiöstäsi ja haluaa palvella sinua parhaansa mukaan. Vertaile eri yhtiöiden toimintatapoja ja aktiivisuutta suuntaasi. Miten kiinnostunut huoltoyhtiö on sinun asiastasi? Onko henkilöstö halukas tulemaan kartoittamaan kohteesi? Palveluhalukas asenne ja aito huolenpito ovat asioita, jotka erottavat jyvät akanoista.

