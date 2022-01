Kainuun koronatilanne jatkuu edelleen vaikeana, Kainuun sote kertoo tiedotteessaan.

Koronatartuntojen määrän kasvu edelliseen viikkoon verrattuna on kaksinkertaistunut, noin tuhanteen tapaukseen viikossa eli päivittäin tartuntoja on 140–150. Kainuun soten mukaan alkuvuonna tartunnoista noin kolme neljäsosaa on todettu Kajaanissa.

Soten mukaan ilmaantuvuus Kainuussa on nopeasti noussut HUS-alueen jälkeen Suomen toiseksi korkeimmalle. Ilmaantuvuus on 2117 tartuntaa 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana.

Tilanne vaikuttaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja varhaiskasvatuksen toimintaan, joissa on jouduttu henkilöstön poissaolojen vuoksi erityisjärjestelyihin, Kainuun sote kertoo.

Sote kertoo rajoittavansa suunniteltuja leikkauksia sekä kiireettömiä vastaanottoja KAKS:ssa loppuviikosta alkaen, jotta akuutin hoidon resurssit voidaan turvata. Aiemmin yksittäiset yksiköt ovat jo supistaneet toimintoja henkilöstöpulan vuoksi.

– Olemme jo nyt vaikeassa tilanteessa eri toiminnoissa, ja vaikuttaa, että huonompaan suuntaan yhä mennään. Henkilöstövajetta on laajalti, mutta erityisesti joudumme keskittymään päivystys-, teho- ja kotihoidon toimintakyvyn varmistamiseen, kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen Kainuun soten tiedotteessa.

Uusi määräys velvoittaa vähentämään tartuntariskiä

Aiemmat yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamista sekä ravintoloita koskevat rajoituspäätökset ovat edelleen voimassa, Kainuun soten tiedotteessa kerrotaan. Rajoituksista ei voi vapautua koronapassilla.

Edelleen voimassa on myös tartuntatautilain 58 c § mukainen velvollisuus osallistujien ohjeistamisesta ja riittävien etäisyyksien sekä käsien puhdistamisen ja tilojen siivouksen varmistamisesta, sote kertoo.

Epidemiatilanteen hillitsemiseksi olennaista on vähentää lähikontakteja mahdollisimman laajasti, Kainuun soten tiedotteessa todetaan. Tämän vuoksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) on antanut uuden rajoitusmääräyksen, joka on voimassa 20.1.–19.2.

PSAVI määrää Kainuun alueella tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä ehkäisemään tiloissaan asiakkaiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä (TtL 58d §).

Kainuun soten tiedotteessa todetaan, että Avin määräys koskee tiloja, joita käytetään sisällä yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun tai rajatuissa ulkotiloissa yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle.

Määräys koskee myös asiakas- ja osallistujamäärästä riippumatta liikunta- ja urheilutiloja sekä ryhmäharrastustoimintaa (mm. ryhmäliikunta, kontaktilajit, ja kuntosalit sisätiloissa, uimahallit ja kylpylät, tanssi- ja kuoro- ja harrastajateatteritoiminta, sisäleikkipaikat ja kauppakeskusten oleskelutilat).

Kainuun soten tiedotteessa todetaan, että Avin määräyksen mukaan toimija voi valita keinot määräyksen velvoitteiden toteuttamiseksi. Näitä keinoja voivat olla esimerkiksi asiakasmäärän rajoittaminen tai porrastaminen, tilarajaukset tai asiakaspaikkojen järjestelyt. Toimijan tulee laatia toteutuksesta kirjallinen suunnitelma ja pitää se tilassa osallistujien näkyvillä.

Päätös velvoittaa useita yksityisiä ja julkisia toimijoita, esimerkiksi yhtiöitä, elinkeinonharjoittajia, säätiöitä, yhdistyksiä, kuntia, kirkkoja, julkislaitoksia ja yliopistoja (ei kuitenkaan majoitus- ja ravintolatoimintaa, oppilaitoksia, varhaiskasvatusta, ammattiurheilua, valtion laitoksia tai yksityiselämään kuuluvaa toimintaa). Tarkempia lisätietoja löytyy aluehallintoviraston sivuilta avi.fi.

Soten suositukset

Uuden tilojen käyttöä koskevan määräyksen voimaan tullessa Kainuun sote suosittelee, että aikuisten ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen keskeytetään, mikäli toiminta sisältää lähikontakteja.

Lisäksi sote suosittelee, että asiakas- ja osallistujatilojen käyttäjät lisäisivät kotitestien käyttöä ennen tilaisuuksiin tai toimintoihin osallistumista.

Voimassa ovat edelleen muut aiemmat suositukset:

-Yleinen maskisuositus kaikille julkisissa tiloissa, liikennevälineissä sekä oppilaitoksissa (1.luokalta alkaen)

-Vahva etätyösuositus ja tehostetut varotoimet työpaikoilla (maskien käyttö, etäpalaverit, taukojen porrastaminen)

-Kontaktien rajoittaminen omaan lähipiiriin ja lähikontaktien rajoittaminen vapaa-ajan toiminnoissa

-Riskiryhmään kuuluvien suojaaminen tartunnoilta vähentämällä vierailuja hoito- ja hoivayksiköissä

-Yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi

-Maakuntarajat ylittävää matkustamista ei suositella

Hakeudu koronates­tiin, mi­kä­li epäi­let al­tis­tu­nee­si ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tai si­nul­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta, Kainuun sote ohjeistaa. Ko­ti­tes­tien käyt­töä suo­si­tel­laan.