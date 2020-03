Kiireettömiä leikkauksia siirtyy koronan tieltä – Kiireettömiä lääkäriaikoja ei peruta, jos lääkäri on töissä

Kainuun sote varautuu tulevaan koronaepidemiaan siirtämällä sellaisia kiireettömiä leikkauksia, jotka vaativat leikkauksen jälkeen osastohoitoa.

– Kyseessä ovat sellaiset leikkaukset, jotka ilman leikkaushoitoa eivät vaaranna henkeä ja terveyttä ja ovat lisäksi sellaisia, että leikkauksen lykkääminen ei aiheuta tilan huononemista, kertoo Kainuun soten vs. terveysjohtaja Kristiina Kananen .

Tällaisia leikkauksia ovat mm. tekonivelleikkaukset, joita sote alkaa siirtää tällä viikolla.

– Kun se koronaepidemia kuitenkin tulee Kainuuseen jossakin vaiheessa, on hyvä varautua siten, että sairaalapaikkoja on riittävästi tarjolla.

Kainuun Sanomille tuli lukijalta viesti, että hänen monta viikkoa sitten varaamansa lääkäriaika peruttiin maanantaina ja sen sanottiin liittyvän koronavirukseen.

Terveysjohtaja Kanasen mukaan kiireettömiä aikoja ei olla perumassa, ellei niihin liity esimerkiksi lääkärin joutuminen etätyöhön.

– Luultavasti tässäkin tapauksessa on kyse siitä, että lääkäri on joutunut etätöihin ja hänen sijalleen ei ole ehditty löytää toista lääkäria.

Kanasen mukaan kaikki sellaiset lääkärissäkäynnit, joissa pitää olla fyysisesti paikalla, hoidetaan normaalisti.

Joissakin tapauksissa voidaan asia hoitaa myös etänä.

Kaikissa Kainuun soten terveyskeskuksissa tilanne on Kanasen mukaan samanlainen.

Puolangalla , jossa sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaa Terveystalo, kiireettömien lääkäri- ja hoitaja-aikojen jakaminen henkilöasiakkaille on keskeytetty.

Toimenpiteellä Terveystalo kertoo varautuvansa koronavirusepidemian mahdolliseen pahenemiseen ja sen aiheuttamaan henkilöstövajaukseen. Puolanka tiedotti toimenpiteistä perjantai-iltana.

Mitä sitten riskiryhmään kuuluvan, esimerkiksi astmaa sairastavan tulee menetellä, jos epäilee koronaa tai haluaa suojautua siltä?

– Jos astmaan liittyy nuhaa ja yskää, ei tarvitse tehdä mitään erityistä. Voi olla kotona etätöissä, jos se on mahdollista. Jos taas tulee lieviä hengenahdistuksia, voi soittaa päivystysapuu 116117, josta saa ohjeet miten toimia. Jos hengenahdistus on voimakas, silloin on vain soitettava hälytysnumeroon 112, Kananen valistaa.