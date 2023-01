Kilpailuta lainasi helposti ja turvallisesti

Lainarahan kilpailuttamisesta on tullut lainakilpailutuspalvelun myötä erittäin helppoa ja yksinkertaista. Ja mikä parasta, kilpailutuksen teettäminen on täysin ilmaista ja riskitöntä. Lenders.fi palvelu on kaikkien lainanhakijoiden käytettävissä ja palvelun avulla voi löytää markkinoiden edullisimmat lainatarjoukset.

Kuluttajalaina sopii moneen tarkoitukseen. Yllättäviä tilanteita, joissa tarvitaan nopeasti rahaa, voi tulla eteen kenelle tahansa. Lainakilpailutuspalvelu on tällaisissa tilanteissa oiva ratkaisu ongelmaan. Voit saada muutamassa minuutissa kymmeniä lainatarjouksia, joiden joukosta on helppo valita edullinen ja kohtuulliset lainaehdot sisältävä lainatarjous.

Hyviä lainatarjouksia lainakilpailutuspalvelun avulla

Lainan kilpailuttaminen on perinteisesti edellyttänyt erillisiä yhteydenottoja pankkeihin ja lainaa myöntäviin rahoitusyrityksiin. Laintarjousten pyytäminen yksitellen on aina hyvin aikaa vievää ja työlästä. Lisäksi virhetulkintojen mahdollisuus on aina olemassa, kun vertaillaan toisistaan poikkeavassa muodossa annettuja lainatarjouksia.

Lainakilpailutuspalvelua käytettäessä lainanhakijan on täytettävä vain yksi sähköinen lomake, jonka avulla tapahtuu kymmenien lainatarjoajien välinen kilpailutus. Lainatarjouksia saa kilpailutuspalvelun avulla nopeasti ja parhaimmillaan Lenders.fi:n kautta haettava laina voidaan maksaa tilille heti . Hakijalla tulee vain olla nettipankkitunnukset, joilla hakijan henkilötiedot vahvistetaan.

Lainakilpailutuspalvelua käyttämällä säästyy suurelta vaivalta. Todennäköisesti säästyy myös rahaa hyvän lainatarjouksen muodossa. Ilmainen lainakilpailutuspalvelu teettää laajan kilpailutuksen ja esittää rahoittajilta saadut tarjoukset helposti vertailtavassa muodossa. Luonnollisestikaan kilpailutuksen teettäminen ei vielä sido tekemään lainasopimusta yhdenkään tarjouksen antaneen rahoitusyrityksen kanssa.

Valitse reilu ja puolueeton lainakilpailutuspalvelu

Lenders.fi lainakilpailutuspalvelu toimii aina puolueettomana välittäjänä lainanhakijoiden ja lainatarjoajien välillä. Reilusti toimivan lainakilpailutuspalvelun taustalla on tiivis yhteistyö rahoitusyritysten kanssa. Jokainen palvelun kautta lainoja tarjoava rahoitusyritys kilpailee uusista asiakkaista samoista lähtökohdista. Yhtäkään lainatarjoajaa ei suosita toisten kustannuksella.

Lainatarjoajat toimivat täysin itsenäisesti päättäessään millaisia lainatarjouksia ne antavat kilpailutuksen teettäjille. Edullisimmat lainatarjoukset tulevat usein sellaisilta rahoitusyrityksiltä, jotka tavoittelevat uusia asiakkaita rahoituspalveluidensa piiriin. Lainatarjoukset vaihtelevat jatkuvasti ja asiakashankintakampanjan aloittaneet rahoitusyritykset voivat toisinaan tarjota hyvinkin edullista lainarahaa.

Lenders.fi lainakilpailutuspalvelu toimii aina vastuullisesti ja palvelussa mukana olevat rahoitusyritykset kilpailevat aktiivisesti uusista asiakkaista. Suosittelemme aina miettimään tarkasti haettavan lainan suuruutta ja hakemaan vain tarvittavan suuruista lainaa. Kilpailutus kannattaa teettää muutaman kerran käyttäen erilaisia laina-aikoja ja kuukausieriä, jotta löydät varmasti edullisimman vaihtoehdon.

Lainakilpailutuksen teettämistä ei koskaan kannata jättää väliin edes kiireessä. Lainan käytöstä ja takaisinmaksusta on myös suositeltavaa tehdä tarkat suunnitelmat ja noudattaa niitä. Otettu laina on aina maksettava takaisin sovitun maksuaikataulun mukaisesti.

Näin lainakilpailutuspalvelu toimii

Lainakilpailutuksen teettäminen aloitetaan täyttämällä sähköinen lomake lainakilpailutuspalvelussa. Lomakkeen täyttämisessä kannattaa olla tarkkana, sillä siihen kirjatut tiedot vaikuttavat suoraan lainatarjouksien laatuun.

Hakijan henkilötiedot ja säännölliset tulot sekä haettavan lainan tiedot kirjataan lomakkeelle. Mikäli tarkoituksena on nostaa suurempi laina, tarvitaan hakemuksen liitteeksi todistukset tuloista. Vakuuksia kuluttajalainoissa sen sijaan ei tarvita.

Kilpailutus käynnistyy heti kun lainanhakija painaa kilpailutuksen aloituspainiketta lomakkeen lopussa. Usein ensimmäiset lainatarjoukset saapuvat muutamissa minuuteissa, mutta jotkut lainatarjoajat saattavat käyttää enemmän aikaa hakijan tietojen analysointiin. Kannattaa aina odottaa, että saat ilmoituksen kilpailutuksen valmistumisesta.

Tutustu lainaehtoihin ja valitse sopivin lainatarjous

Lainakilpailutuspalvelun kautta saaduista lainatarjouksista on helppo heti nähdä halvin lainatarjous. On kuitenkin tärkeää tutustua myös lainaehtoihin ja suosittelemme tekemään sen useamman edullisen lainatarjouksen osalta.

Yleensä halvin vaihtoehto on samalla paras vaihtoehto, mutta toisinaan joustavammat lainaehdot voivat puoltaa hieman kalliimman lainatarjouksen valitsemista. Tarkista esimerkiksi lyhennysvapaiden kuukausien mahdollisuus ja lainan ennenaikaisesta maksamisesta perittävät kulut. Valitse lopulta se lainatarjous, joka tarjoaa edullisen koron ohella myös joustavuutta muuttuvissa elämäntilanteissa.

Lenders.fi palvelu auttaa lainanhakijoita laajan ja ilmaisen lainakilpailutuksen avulla. Muista aina kilpailuttaa lainasi. Kilpailutus ei vie kuin muutaman minuutin aikaasi ja on täysin riskitön.