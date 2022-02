Venäläisjoukot ovat päässeet Ukrainan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan – sisäministerin avustajan mukaan taisteluita käydään kaupungin keskustassa

Venäläisjoukot ovat edenneet Ukrainan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan, uutisoivat useat mediat. Uutistoimisto AFP:n ja Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan asiasta on kertonut paikallishallinnon johtaja Oleg Sinegubov. Brittilehti Guardian siteeraa asiassa lisäksi Ukrainan sisäministerin avustajaa.

– Venäjän kevyitä ajoneuvoja on päässyt sisään Harkovan kaupunkiin. Ukrainan asevoimien täytyy eliminoida vihollinen, Sinegubov kirjoitti AFP:n mukaan Facebook-päivityksessään.

Ukrainan sisäministerin avustaja on puolestaan kertonut, että muun muassa kaupungin keskustassa taistellaan.

Lisäksi ukrainalaismedia on BBC:n mukaan raportoinut, että venäläisjoukot ovat saaneet hallintaansa maan eteläosassa sijaitsevan Nova Kah'ovkan kaupungin.

BBC: Kiova yhä Ukrainan hallinnassa apulaispormestarin mukaan

Aiemmin sunnuntaiaamuna BBC uutisoi Kiovan apulaispormestarin Mykola Povoroznykin sanoneen, että aamu on valjennut pääkaupungissa rauhallisena. Apulaispormestari sanoi, että Kiova on edelleen ukrainalaisjoukkojen hallinnassa. Hän lisäsi, että Kiovan ulkopuolella on käyty taisteluja, joissa osallisena on hänen mukaansa ollut venäläisiä sabotaasiryhmiä, mutta ei kertonut asiasta tarkemmin.

Kiovan lähellä on nähty varhain sunnuntaiyönä kaksi suurta räjähdystä, kertoi aiemmin yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Räjähdysten sijainniksi on arvioitu noin 30 kilometriä Kiovasta etelään sijaitseva Vasylkivin kaupunki, jossa sijaitsee CNN:n mukaan sotilaslentokenttä sekä useita polttoainesäiliöitä.

Venäläinen ohjus on osunut Vasylkivissa öljyvarastoon, kertoivat muun muassa BBC ja Guardian.

Viranomaiset varoittivat aamuyöllä savusta ja myrkyllisistä höyryistä ja kehottivat asukkaita sulkemaan ikkunansa tiukasti.

Ukrainan ydinvalvontaviranomaisen mukaan yön pommitukset osuivat myös radioaktiivisen jätteen säilytyspaikkaan Kiovassa. Viraston tämänhetkisten tietojen mukaan osumasta ei ole aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.

Virkamies: Ukrainalaisten vastarinta yllätti venäläiset

Britannian puolustusministeriön tiedustelutietojen mukaan venäläisjoukot eivät ole edenneet hyökkäyksessään Ukrainaan suunnittelemallaan tavalla.

Venäläiset kärsivät "logistisista haasteista ja Ukrainan vahvasta vastarinnasta", ministeriö kertoo Twitterissä sunnuntaiyönä Suomen aikaa julkaisemassaan lyhyessä katsauksessa.

Niin ikään Yhdysvaltain puolustusministeriöstä on kerrottu uutistoimisto AFP:lle ja uutiskanava CNN:lle, että ukrainalaisten vastarinta on ollut venäläisille odottamattoman kovaa.

Myös CNN:n lähteet ovat kertoneet venäläisjoukkojen huoltotoiminnan ongelmista, jotka liittyvät hitaaseen etenemiseen.

Ukrainalaisten tiukka vastarinta "hidastaa ja turhauttaa" venäläisjoukkoja, sanoi AFP:lle puhunut virkamies lauantaina.

Lähteen mukaan Yhdysvallat ja läntiset liittolaiset pystyvät edelleen toimittamaan maahan aseita Ukrainan armeijan tueksi ja Yhdysvalloista aiotaan lähipäivinä lähettää lisää aseapua.

Puolustusministeriön tietojen mukaan Venäjän hyökkäysvoimasta puolet on nyt Ukrainassa.

AFP:n mukaan Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konashenkov ilmoitti lauantai-iltana, että Venäjän armeija on määrätty laajentamaan hyökkäystä Ukrainassa "kaikista suunnista", koska Venäjän mukaan Ukraina ei halunnut neuvotteluja Valko-Venäjällä.

Uutinen päivittyy