Kiovassa on kuultu voimakkaita räjähdyksiä – sisäministeriö kertoo ampuneensa alas venäläiskoneen

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu ainakin kaksi voimakasta räjähdystä varhain perjantaina. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP, yhdysvaltalaisuutiskanava CNN sekä brittilehti Guardian.

Medioiden mukaan Ukrainan sisäministerin neuvonantaja kertoo, että Kiovaan olisi tehty perjantaiaamuna ohjusisku.

Guardianin mukaan Ukrainan sisäministeriö kertoo ampuneensa alas venäläiskoneen maan pääkaupungissa. Lehden mukaan väitettä ei ole pystytty vielä varmistamaan. Epäselvää on myös onko Kiovan taivaalta ammuttu alas lennokki, lentokone vai mahdollisesti ohjus.

BBC:n mukaan yhdeksänkerroksisen talon kerrotaan olevan tulessa.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko jakoi Twitterissä kuvan rakennuksesta, jonka seinässä on ammottava aukko. Klitshkon mukaan ainakin kolme ihmistä on haavoittunut "raketin sirpaloitumisen" seurauksena, ja heistä yksi on kriittisessä tilassa.

Pormestarin mukaan vahingoittunut rakennus on tulessa ja vaarassa tuhoutua.

Guardianin tietojen mukaan kaupungissa olisi räjähdysten jälkimainingeissa tulessa kaksi asuinrakennusta.

Venäläislehti Novaja Gazeta on jakanut Twitterissä kuvia kerrostalosta, josta sammutetaan tulipaloa. Yhden kuvista on lehden mukaan jakanut Ukrainan sisäministeriö. Rakennuksen päälle kerrotaan pudonneen jotain taivaalta.

Samainen lehti on jakanut myös kuvan rakennuksesta löytyneestä osasta. Lehden tviitissä arvioidaan, että osa voi olla venäläisohjuksesta.

Yhdysvallat: Venäjä pyrkii saartamaan Kiovan

Ukrainan mukaan Venäjän joukot olivat päässeet torstaina pääkaupunki Kiovan lähistöllä olevalle alueelle. CNN:n mukaan Yhdysvallat uskoo Venäjän aikovan saartaa Kiovan.

Asiasta kertoi aiemmin Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken , ja samaa viestiä ovat välittäneet myös hallinnon virkamiehet yhdysvaltalaisille kongressiedustajille. Virkamiesten mukaan venäläisjoukot ovat noin 30 kilometrin päässä pääkaupungista.

Sekä Blinken että uutiskanavan mainitsemat virkamiehet ovat arvioineet Venäjän yrittävän kaataa Ukrainan hallinnon.

– Tietojemme mukaan, vihollinen on määritellyt minut kohteeksi numero yksi, perheeni kohteeksi numero kaksi, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puolestaan kertoi aiemmin.

– He haluavat tuhota Ukrainan poliittisesti, tuhoamalla valtionpäämiehen, hän jatkoi.

Zelenskyi kertoi myös, että Kiovaan olisi päässyt venäläisiä sabotaasiryhmiä. Videopuheessaan Zelenskyi kehotti kiovalaisia olemaan varuillaan ja noudattamaan ulkonaliikkumiskieltoja.

Ulkonaliikkumiskiellon hiljentämä kaupunki

Kiovaan julistettiin torstaina illansuussa ulkonaliikkumiskielto. Se oli voimassa iltakymmenestä aamuviiteen.

Pormestari Klitshko sanoi aiemmin, että julkinen liikenne ei kulje ulkonaliikkumiskiellon aikana. Sen sijaan metroasemat toimivat vuorokauden ympäri pommisuojina.

CNN:n mukaan Kiovassa oli yön laskeuduttua hiljaista ja asukkaat ympäri kaupunkia joko sammuttivat valonsa tai vetivät verhonsa kiinni yöksi. Brittilehti Guardianin mukaan sosiaalisen median kuvista voi nähdä, kuinka ihmiset levittäytyivät yöksi metroasemien lattioille.

Zelenskyi on allekirjoittanut määräyksen yleisestä liikekannallepanosta Ukrainassa. Määräys on voimassa seuraavat 90 päivää, ja sen myötä kutsutaan koolle reserviläiset kaikkialta maasta.

Presidentin mukaan ainakin 137 ukrainalaista sai surmansa ensimmäisen päivän taisteluissa. Kuolonuhrien joukossa on niin siviilejä kuin sotilaitakin. Lisäksi presidentti kertoi yli 300 ihmisen haavoittuneen.