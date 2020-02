Kirja-arvio: Auschwitzin selviytyjän raju päiväkirja

Eddy de Wind: Pääteasema Auschwitz. Selviytyjän muistiinpanot leiriltä. Suom. Sanna van Leeuwen. 253 s. WSOY 2020.

Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisesta tuli kuluneeksi tammikuun 27. päivä 75 vuotta. Tuolloin puna-armeijan 60. armeijakunnan 332. divisioona vapautti 7 650 vankia, joista liki viisisataa oli alle 15-vuotiaita. Tämän vuoden tammikuussa Auschwitziin kokoontui parisataa vielä elossa olevaa vankia sekä yli kaksikymmentä valtiopäämiestä vapauttamisen muistojuhlaan. Muistojuhlan puheissa korostui vahvasti, ettei holokaustia saa unohtaa, sillä ihmisten on tunnettava historian synkimmätkin vaiheet.

Hollaninjuutalainen lääkäri ja psykoterapeutti Eddy de Wind (1916-1987) joutui Auschwitziin yhdessä saksanjuutalaisen vaimonsa Friedel Komornikin kanssa syyskuussa 1943. He olivat harvinainen aviopari, sillä he säilyttivät henkensä, vaikka kokivat leirin suunnattomia kauheuksia, julmuuksia ja jatkuvaa kuoleman kohtaamista silmästä silmään päivittäin. Kun neuvostojoukot jo sodan loppuvaiheissa lähestyivät Auschwitzia, de Wind alkoi pitää salaista päiväkirjaa peitenimellä Hans van Dam , vanki numero 150822. Nyt tämä ainutlaatuinen dokumentti pimeästä Auschwitzista on saatu ensi kertaa suomeksi nimellä Pääteasema Auschwitz.

Hans laitettiin aluksi raskaaseen soranlastaustyöhön. Sora haettiin vaunulla leirin ulkopuolelta ja tuotiin leiriin, jonne tehtiin uusia teitä. Kädet olivat jatkuvasti rakoilla ja jokainen lihas sekä ihonkohta oli hirvittävässä tuskassa. Päivän ruoka-annoksena sai litran keittoa, mikä käytännössä oli pelkkää vettä sekä palanen leipää. Myöhemmin Hans pääsi sairasparakkiin, jossa hän edes jollain tavalla saattoi hyödyntää koulutustaan vankien hyväksi.

Hans ja Friedel joutuivat erilleen toisistaan, mutta toisten vankien kautta Hans sai tiedon vaimostaan, joka asui parakissa numero 10, josta hän kirjoittaa: "Siellä elää naisia, joita itseään professoreiksi kutsuvat sadistit ovat pahoinpidelleet raaemmin kuin yhtäkään naista on koskaan pahoinpidelty turmellen heidän kauneimman ominaisuutensa, kyvyn tulla äidiksi." Myös Friedel joutuu sterilisaation kohteeksi.

Kevät antoi toivoa keskitysleirissä: "Aurinkoa ei mikään piikkilanka, muuri eikä SS-mies voinut pysäyttää. Auringon myötä kuolemaan tuomittuihin tuli taas uutta eloa." Hiljainen toivo näin kuitenkin eli vankien sydämessä. Huhut alkoivat levitä: "Koneet viedään pois, ja me jäämme tänne neuvostosotilaiden tuloon saakka."

Vuoden 1944 lopulla saksalaiset alkoivat purkaa niin Auschwitzia kuin Birkenautakin, sillä venäläisten joukot olivat muutamien kymmenien kilometrien päässä. Krematorioiden purkamien alkoi joulukuussa, sillä kaikki todistusaineisto oli hävitettävä.

Hans ja Friedel joutuivat sodan päätyttyä erilleen toisistaan. Hansilla oli Friedelin kuva elävänä silmissään. Teoksen lopussa de Windin perhe antaa jälkisanoissa vastauksia moniin avoimiin kysymyksiin. Salanimi Hans eli Eddy kärsii syyllisyydestä: miksi minä selvisin ja toiset eivät? Vuonna 1980 Eddy kertoi SS:n vieneen suurimman osan vangeista nälkämarsseille kohti leirejä Saksan maaperälle. Eddy jäi palvelemaan Auschwitziin neuvostoarmeijan lääkintäjoukkoihin hätäapuna vielä viideksi kuukaudeksi. Kun hän palaa heinäkuussa 1945 Hollantiin, hän ei tiedä, elääkö Friedel.

Mutta jo paluupäivänä, aivan yllättäen Eddy tapaa rakkaan vaimonsa. Yhteinen kärsimys ja traumat osoittautuivat liian suuriksi ja heidän liittonsa päättyi eroon vuonna 1957. Sairas Friedel kuoli joulukuussa 1959.

Eddy avioitui uudestaan ja sai kolme lasta. Eddy teki merkittävän uran traumaperäisten stressihäidiöiden hoidossa ja kehitti mm. "keskitysleirisyndrooman". Hän kuoli 71-vuotiaana syyskuussa 1987.

Eddyn poika Melcher de Wind kiteyttää Pääteasema Auschwitzin merkityksen: "Tämä aika tarvitsee tätä kirjaa. Keskitysleirejä ja samanlaista terroria ihmisyyttä vastaan on yhä joka puolella maailmaa."

Ajaton, koskettava, mutta myös rankka kirja, joka toimii omantuntona muistuttaen, että meidän on aina noustava vastustamaan kaikenlaista ihmisoikeuksien polkemista, vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta.

Risto Kormilainen