Kirkonmäeltä: Kaikille tilaa riittää

Kajaanin seurakunnasta ja sen toiminnasta tehtiin puolisentoista vuotta sitten laaja mainetutkimus. Vastaajien kuva seurakunnasta oli kauttaaltaan hyvin myönteinen. Yksi tutkimustuloksista mieleeni jäänyt asia liittyi yleisarviointiin. Erityisenä positiivisena asiana vastaajat pitivät sitä, että seurakunta antaa vapauden uskoa omalla tavallaan.

Luterilainen kirkkomme on uskonkäsitykseltään kauttaaltaan varsin avara. Vaikka kirkon sisällä noudatetaan tiettyä oppia ja järjestystä, useissa asioissa myös sallitaan erilaiset ajattelutavat. Näin on erityisesti moraaliin liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi samaa sukupuolta olevien välisistä avioliitoista ja naisten pappeudesta on lupa ajatella eri tavoin.

Kirkolla on toki omat, yhteiset suosituksensa. Ne eivät kuitenkaan tarkoita sitä, ettei ihminen voisi tunnustautua luterilaiseksi, vaikka onkin jostakin asiasta toista mieltä kuin virallinen kirkko opettaa.

Tämä moninaisuus on johtanut myös ongelmiin. Kirkosta eroamisen suurimmat piikit ovat osuneet ajankohtiin, joissa julkisuuteen on noussut erityisen vahvasti jommankumman äärilaidan mielipiteitä. Kun Päivi Räsänen esitti surullisenkuuluisassa "homoillassa" kirkon kantana mielipiteensä siitä, kuinka Raamattua on tulkittava samaa sukupuolta olevien parisuhteiden kohdalla, valtava määrä ihmisiä erosi kirkosta.

Vastaavasti jonkinlaisen piikin eroihin aiheutti kirkon osallistuminen Helsingin Pride-kulkueeseen. Karkeasti yleistäen voi sanoa, että aina joku pahoittaa mielensä. Jos puolustetaan vanhoillisia, joku uudistusmielinen suuttuu. Jos tuetaan uudistusmielisiä, joku vanhollinen hermostuu.

Seurakunnan perustehtävä ei ole laatia ihmisille ohjekirjaa tai säännöstöä siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Historian saatossa kirkko on vaihtelevalla menestyksellä yrittänyt toimia myös tällaisissa lainvalvojan tehtävissä. Samalla tämä on kuitenkin johtanut siihen, että itse ydinasia on unohtunut.

Seurakunnan perustehtävä on ohjata ihmisiä luottamaan hyvään, armolliseen Jumalaan ja Hänen anteeksiantamukseensa. Sanoma tästä halutaan myös ulottaa erilaisille ihmisille. Seurakunnan sisällä on oltava tilaa jokaiselle, joka kaipaa yhteyttä Jumalaan. Jos ihmisiä aletaan lokeroimaan ja arvostelemaan heidän mielipiteidensä perusteella tai arvioimaan heidän uskonsa määrää tai oikeellisuutta, ollaan pahasti eksyksissä.

Olen aidosti ylpeä, että meidän seurakunnassamme koetaan olevan tilaa uskoa ja ajatella eri tavoin. Toivon myös, että jokainen seurakunnan jäsen osaisi toimia näin: vaikka oma ajattelutapa ja käsitys oikeasta tavasta olisi tietyn kaltainen, se ei saa tarkoittaa sitä, ettei ole valmis hyväksymään ja antamaan tilaa myös toisin ajattelevalle.