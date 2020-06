Kirkonmäeltä: Mitä Sinulle kuuluu?

Jotkin tapahtumat elämässä ovat niin rankkoja, että ne romuttavat joksikin aikaa täydellisesti sen turvallisuuden- ja yhteydentunteen, joka on hyvän elämän perusta.

Elämme tilanteessa, joka on meille kaikille uusi ja sangen poikkeuksellinen. Koronan vaikutukset elämäämme ovat erilaisia. Toisille se on tuonut mukanaan taloudellisen ahdingon työn loppumisen myötä. Toiset ovat huolehtineet työn ohella myös lasten koulunkäynnin. Kasvokkain tapahtuva kanssakäyminen on rajoittunut kaikkien kohdalla. Jotkut kokevat saaneensa lisää aikaa olla yhdessä perheen kanssa ja tehdä asioita toisella tavalla.

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu perustarpeiden lisäksi myös mielen hyvinvoinnista. Mieli kaipaa hoivaa ja huolenpitoa erityisesti silloin, kun elämä koettelee.

Yllättävä ja pitkäkestoinen kriisikokemus kuormittaa mieltä. Mielellä on suuri merkitys myös elimistön vastustuskyvylle. Pitkäkestoinen henkinen paine heikentää puolustuskykyämme. Kehomme antaa meille usein selviä hälytysmerkkejä ylikuormasta.

Siksi omaa kuormittuneisuutta kannattaa havainnoida. Itsensä kuulosteleminen on tärkeää ennalta ehkäisyä.

Tunteet , niiden tunnistaminen, sanoittaminen ja ilmaiseminen ovat osa mielen hyvinvointia. Tunteiden tasolla olemme viime kuukausina kokeneet epäuskoa, lamaannusta, sitten monenlaista huolta ja pelkoa itsen ja läheisten terveyden, jaksamisen ja pärjäämisen puolesta sekä epätietoisuutta tulevasta.

Useimmiten alkujärkytyksen jälkeen tartumme heti tehtäviin, jotka on hoidettava, töissä ja kotona. Käytännön ongelmiin keskittyminen tekee tilanteesta jollakin tavalla hallittavaa.

Mutta milloin viimeksi olet pysähtynyt itsesi äärelle? Onko Sinulla ollut aikaa, tilaa ja mahdollisuutta pysähtyä kuulostelemaan omia tuntemuksiasi?

Miten mielesi on pysynyt mukana tässä kaikessa? Millaisia tunteita tilanne on saanut aikaan Sinussa, millaisista asioista olet joutunut luopumaan ja mitä se tarkoittaa elämässäsi? Miten se on näkynyt käyttäytymisessäsi?

Onko ollut mahdollisuutta jakaa kaikkia ajatuksia toisten kanssa? Oletko voinut sanoittaa ikävää, ahdistusta ja epävarmuutta, pelkojasi tai toiveitasi? Merkitysten etsintä ja kokemusten sanoittaminen ja jakaminen muiden kanssa auttavat säätelemään tunteita.

Voisitko nyt kysyä itseltäsi: Mitä minulle kuuluu?