Kissanruokabuffet houkuttelee pihaan piikikkäitä palleroita

Elokuu on otollista aikaa siilien tukiruokinnalle. Sen tietää myös kajaanilainen Tanja Harju , jonka pihalla on syksyn aikana hyörinyt kerralla jopa 13 piikkipalleroa. Harju on julkaissut Meidän Kajaani -Facebook-ryhmässä kuvia katraasta, joka jo tottuneesti saapuu Harjun pihaan buffetin…