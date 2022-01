Kissojen kohtaloita esille taiteen avulla

Opinnäytetyönä tehty Puukisu-näyttely muistuttaa kissakriisistä, joka on Suomessa vakava ongelma.

Sotkamon Aatoksessa on tulevana viikonloppuna esillä näyttely, joka muistuttaa ihmisiä kissojen kovista kohtaloista sekä meneillään olevasta kissakriisistä. Puukisu-näyttely on Sotkamosta kotoisin olevan Milla Karppisen opinnäytetyö, joka on puutaulukokoelma Suomen…