Kiusattu kertoo selviytymistarinansa keskiviikkoillan dramatisoidussa dokumentissa

Valkoinen raivo

TV1 klo 22.00

**** Lauri oli 9-vuotias, kun isä kuoli liikenneonnettomuudessa. Pian koulussa poikaa kiusattiin julmasti ja sitkeästi. 16-vuotiaana Lauri alkoi suunnitella joukkomurhaa, perehtyi aseisiin ja suunnitteli mahdollisimman väkivaltaista kostoa. Hän kuitenkin haki apua ja onnistui luopumaan aikeistaan. Arto Halonen teki rankasta tositarinasta elokuvan. Mustaksi raivoksi voi kutsua sitä äkkinäistä aggressiota, jonka jälkiä raastuvassa kutsutaan "pikaistuksissa tehdyiksi". Valkoisella raivolla Lauri tarkoittaa mieleen tarkasti pakkautuvaa kostosuunnitelmaa.

Vaikka Laurin hahmo vähän etäälle jääkin, Halosen dramatisoitu dokumentti kertoo tehokkaasti, kuinka epäoikeudenmukaisuus tuottaa vihaa.

Valkoinen raivo pohjautuu kirjoittamaan artikkeliin, joka julkaistiin Suomen kuvalehdessä vuonna 2008. (Suomi 2015) pohjautuu Katri Merikallion kirjoittamaan artikkeliin, joka julkaistiin Suomen kuvalehdessä vuonna 2008. (Suomi 2015)

Nainen on aina nainen

Yle Teema & Fem klo 20.05

**** Uuden aallon kärkiohjaaja Jean-Luc Godard rakastui näyttelijä Anna Karinaan . Stripparin rakkauksista kertovassa musiikkikomediassa hän jakoi maailmalle sen tunteen. Sydän se on älykölläkin. (Ranska 1961)

Burning

Yle Teema & Fem klo 21.30

**** Kirjailijan urasta haaveileva nuorimies Jongsu ( Yoo Ah-in ) törmää kadulla Haemiin ( Jeon Jong-seo ). Nainen muistuttaa, että he olivat lapsuudenystäviä. Jongsu ihastuu, mutta ennen pitkää kuvioon liittyy rikas Ben ( Walking Deadista tuttu Steven Yeun ). Asetelmat on äkkiä kerrottu, mutta varsinainen kuhina käy Lee Chang-dongin elokuvassa niiden välissä. Mihin viittaa Haemin leikkimä pantomiimi tai hänen piilotteleva kissansa? Miksi Ben kertoo, ettei ole ikinä itkenyt? Hitaasti, mutta varmasti Burning luisuu kolmiodraamasta jännäriksi, jonka yksityiskohdat jäävät vaivaamaan. Pohjalla on Haruki Murakamin novelli. Ensiesitys. (Etelä-Korea 2018)

Pekka Eronen

kriitikko