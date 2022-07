Koe aitoa höyrylaivatunnelmaa Oulujärvellä - Höyrylaiva Kouta

Höyrylaiva Kouta on seilannut Kainuun vesillä jo yli sata vuotta. Laiva on historiansa aikana kuljettanut väkeä kotikyliltä markkinoille, vetänyt tukkilauttoja ja nykyisin se tarjoaa mahdollisuuden kokea aitoa höyrylaivatunnelmaa Oulujärven upeissa maisemissa. Suomen pohjoisimman höyrylaivan liikennöinnistä vastaa Oulujärven Laiva-Osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Kajaani. Vuosittain yritys työllistää kesäkauden aikana yli 10 sisävesiliikenteen ja asiakaspalvelun kainuulaista osaajaa. Kenellekään höyrylaiva ei ole päätyö vaan työtä tehdään "rakkaudesta lajiin". Toiminnan tärkein tarkoitus onkin höyrylaivaperinteiden ylläpitäminen ja Kainuun hienojen maisemien esille tuominen niin matkailiijoille kuin meille paikallisillekin.

Tervetuloa yleisöristeilyille heinäkuussa. Ja jos mielessäsi on oman tilaisuuden tai tapahtuman järjestäminen - niin mikä olisi hienompi paikka kuin höyrylaiva Oulujärvellä?

Lue lisää risteilyistä www.oulujarviristeilyt.fi

-

Vahvista paikallisia palveluita!

Jos me jokainen kainuulainen ostamme 20 eurolla kuukaudessa nykyistä enemmän paikallisilta yrityksiltämme, mahdollistamme paikallisten palvelujen säilymisen ja uusien syntymisen.Vuodessa 20 euron lisäostos tarkoittaa 17 miljoonaa euroa lisää rahaa Kainuuseen. Tällä summalla säilytämme vähintään nykyiset työpaikat tai mahdollistamme jopa 100 uuden yrityksen perustamisen.

Huolehditaan yhdessä siitä, että kaupat ja palvelut säilyvät lähellämme!

Kannata Kainuuta: Kajaanin Kauppiasyhdistys ja Kainuun Yrittäjät