Kääpiöpinseri ollut kateissa Kajaanissa jo lähes kaksi viikkoa – "Olemme kiitollisia kaikille etsintöihin osallistuneille."

Koiraa on etsitty Kajaanissa jo lähes kaksi viikkoa.

1. huhtikuuta Kajaanissa katosi kääpiöpinseri. Joukko kajaanilaisia on etsinyt kadonnutta koiraa tuloksetta jo melkein kahden viikon ajan. Koiran koti ei ole Kajaanissa eikä se mitä luultavimmin löydä itse hoitokotiinsa.

Koira on havaittu muutaman kerran eri puolilla Kajaania, enimmäkseen Lehtikankaan alueella. Huhtikuun 6. päivän jälkeen koirasta ei ole tehty näköhavaintoja. Koira on arka ja saattaa piilotella pihavarastoissa, autotalleissa, katoksissa, piharakennusten terassien alla tai risu- ja lautakasoissa.

Etsijäkoiraliitto on ohjeistanut, ettei koiraa saa ottaa väkisin kiinni. Sen perään ei myöskään saa huutaa eikä kohti saa juosta. Turvallisin tapa houkutella koiraa on rauhallinen jutustelu, viheltely ja makupalojen tiputtelu, mikäli niitä on käsillä. Jos koiran näkee pyörimässä lähettyvillä, olisi suotavaa laittaa esimerkiksi makkaraa, raakaa jauhelihaa tai kissanruokaa esille, jotta se tottuisi ympäristöönsä ja kiinniottaminen helpottuisi.

Juliuksen eläinhotelli on katoamisesta tietoinen. Hätäkeskukseen ei ole tullut yliajoilmoituksia.

Koiran aktiiviset etsinnät lopetetaan loppuviikosta, kun katoamisesta on kulunut kaksi viikkoa. Kaikki senkin jälkeen tehdyt näköhavainnot ovat tärkeitä ja niistä toivotaan ilmoitettavan koiran hoitajalle, Minna Pursiaiselle numeroon 040 540 2905.

"Olemme kiitollisia kaikille etsintöihin osallistuneille", Pursiainen kiittää.