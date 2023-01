Kolmelle luonnossa kokkaamiseen perehtyneelle partiolaiselle ruuanlaitto minimaalisilla välineillä on vanha harrastus. Pyysimme heiltä vinkit retkikeittimellä kokkailuun. Lämmin pasta-ateria trangialla voi pelastaa lapsi­perheen illan, jos sähköt ovat katki.

Hiljainen pihinä alkaa kuulua kaasupullosta. Pian sen viereisen retkikeittimen polttimossa alkaa palaa liekki. Maassa on myös toinen trangia. Se on perinteisempi polttonesteellä lämpiävä versio. Sen vieressä on vielä kotimaisella biopolttoaineella käyvä ruuanlaittoväline, nimittäin…