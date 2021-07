Koko Kainuu siirtyy kiihtymisvaiheeseen – ilmaantuvuusluku korkeampi kuin koskaan aiemmin

Koko Kainuu on epidemian kiihtymisvaiheessa. Kainuun koronakoordinaatioryhmä totesi tiistaina koko maakunnan koronatilanteen olevan kiihtymisvaiheessa. Kajaanin lisäksi siis myös Kainuun muut kunnat ovat kiihtymisvaiheessa.

Viruksen ilmaantuvuusluku on 70,8 (per 100 000 as / 14 vrk). Luku on isompi kuin koskaan aiemmin.

Tartunnat kasvoivat voimakkaasti viime viikon lopulla, sote viestittää.

Sairaalahoidossa on kolme potilasta.

Testejä otettiin viime viikolla yli 1 600 kappaletta, joista positiivisia oli 2,3 %. Tartuntojen jäljitysprosentti on 98 %.

– Ilmaantuvuus on korkea erityisesti Kajaanissa, Sotkamossa ja Kuhmossa. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja on todettu Suomussalmella ja Paltamossa, toteaa Kainuun soten vastaava pandemiapäällikkö Tuomo Erola tiedotteessa.

– Tartuntoja on Sotkamon päiväkodin rypästä lukuun ottamatta saatu pääosin vapaa-ajan vietossa, mutta yleisötapahtumissa tai ravintoloissa laajalti leviäviä tartuntoja ei ole todettu, hän jatkaa.

Kainuussa on tällä hetkellä 36 eristyksessä olevaa ja 171 karanteeniin määrättyä henkilöä.

Erityisesti nuorten osuus sairastuneista ja altistuneista on kohonnut, kuten muuallakin Suomessa, Erola kertoo.

– Huolestuttavaa tietysti on, että useampi henkilö on sairaalahoidossa. Rokotussuoja lisääntyy ja perusterveet useimmiten sairastavat koronataudin lievänä, mutta vakavia oireita voi esiintyä myös nuorilla, joten tartuntojen rajoittamista on jatkettava edelleen.

Sote viestittää, että tällä hetkellä Kainuu on kriittisessä vaiheessa, ja rajoituksia voidaan joutua ottamaan käyttöön tilanteen muuttuessa. Yleisötapahtumia ja tilaisuuksia voi edelleen järjestää.

Erityisen suuri merkitys lähiaikoina on maltillisella toiminnalla ja turvallisuusohjeiden noudattamisella.

Yleisötilaisuuksissa järjestäjien ja osallistujien tulee noudattaa terveysturvallisuusohjeita, sote muistuttaa. Yksityistilaisuuksia koskee sama suositus kuin yleisötilaisuuksia.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä suuntaa viestiä erityisesti nuoriin sekä heidän läheisiinsä. Taudin riskien lisäksi perheisiin kohdistuvat eristys- ja karanteenimääräykset hankaloittavat monin tavoin arkea.

Koronakoordinaatioryhmä antaa ohjeeksi, ettei turhia riskejä kannata ottaa: vähemmän lähikontakteja ja enemmän kasvomaskeja.

Jos loppukesän tilanne on rauhallisempi, se helpottaa erityisesti koulujen alkavaa lukuvuotta, sote viestii.

Kainuun tilanteen kehittymistä seurataan ja tarvittaessa rajoituksia voidaan määrätä koko maakunnan tai yksittäisen kunnan alueelle.

Edit: otsikkoa korjattu kello 18.15, kyseessä on ilmaantuvuusluku eikä tartuttavuusluku. Lisätty myös Kainuun soten tiedottama nuorille ja heidän läheisilleen suunnattu viesti.