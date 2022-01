Kouluun ja päiväkotiin voi Kainuun soten uusien ohjeiden mukaan mennä oireettomana altistumisesta huolimatta. Kajaanin kaupunki sai viikonloppuna uudet toimintaohjeet sotelta.

Jatkossa koko luokan tai lapsiryhmän kattavia karanteeneja ei automaattisesti aseteta, vaan oppilaat ja lapset voivat tulla terveenä kouluun, aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä päiväkotiin. Koulu ja päiväkodit tiedottavat altistuneiden oppilaiden huoltajia Wilman välityksellä.

Soten suosituksen mukaisesti kasvomaskien käyttö laajenee. Kouluissa se otetaan käyttöön myös ykkö- ja kakkosluokilla maanantaista alkaen. Varhaiskasvatuksen henkilöstö käyttää myös maskeja ja visiirejä.

Kajaanin perusopetuksen johtaja Päivi Rissanen kertoo Wilma-viestissään, että kouluilla ovat käytössä tehostetut toimet, joilla arjen kontaktien määrää pyritään rajaamaan.

– Me kouluilla teemme parhaamme, että lasten arki olisi niin normaalia kuin se vain suinkin vallitsevassa tilanteessa on mahdollista.

Uusi ohjeistus näkyy heti koulutyössä.

– Etäopetuksessa aiempien ohjeiden mukaan olleet luokat ovat palanneet lähiopetukseen, lukuunottamatta eristyksessä tai karanteenissa vielä olevia oppilaita.

Osa opettajistakin saanut koronatartunnan tai on altistunut. Rissasen mukaan opettajia on juuri ja juuri riittänyt, kun kouluissa on tehty pieniä uudelleenjärjestelyjä.

– Jokaisessa koulussa on omanlaisensa tilanne.