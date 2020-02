Kokoaan suuremmassa New Hampshiressa äänestettiin esivaaleissa demokraattien ehdokkaasta

Yhdysvalloissa oli tiistaina New Hampshiren vuoro käydä esivaalit demokraattien presidenttiehdokkaasta sen jälkeen, kun esivaalikierroksen avannut Iowa sai tuloksensa laskettua viime viikolla. Maan koillisosassa sijaitsevalla pienellä osavaltiolla on demokraattiehdokkaan valinnassa kokoaan suurempi rooli.

Vaalihuoneistojen oli määrä sulkeutua kello kahden aikaan yöllä Suomen aikaa ja tuloslaskennan odotettiin valmistuvan keskiviikkoaamuun mennessä. Tuoreimmissa gallupeissa New Hampshiren johtava ehdokas oli senaattori Bernie Sanders , mutta vain pienellä erolla Indianassa South Bendin pormestarina toimineeseen Pete Buttigiegiin .

Myös republikaanit kävivät esivaalinsa samaan aikaan. Voittajana pidettiin istuvaa presidenttiä Donald Trumpia .

Iowassa tulosten julkaisu viivästyi useita päiviä teknisten ongelmien ja ääntenlaskun epäselvyyksien vuoksi. Voittajaksi julistettu Buttigieg on pyytänyt osassa vaalipiirejä tarkistusta, samoin Sanders.

Biden kaipasi kannatusta

Kahdeksan ehdokasta kampanjoi New Hampshiressa viime metreille asti. Heidän joukossaan oli senaattori Amy Klobuchar , joka hyppäsi osavaltion kolmanneksi ennakkosuosikiksi onnistuttuaan vaaliväittelyssä viime perjantaina.

– Olen erityyppinen ehdokas. Pystyn saamaan uusia kannattajia, hän sanoi CNN:n haastattelussa.

Hänen perässään oli senaattori Elizabeth Warren . Neljänneksi Iowassa jäänyt entinen varapresidentti Joe Biden yritti varmistaa, ettei joutuisi jälleen pettymään.

Kilpailuun jälkijunassa hypännyttä New Yorkin entistä pormestaria,miljardööri Michael Bloombergia ei ollut mahdollista äänestää New Hampshiressa. Hän pääsee testaamaan suosiotaan vasta ensi kuussa.

Buttigiegin kannattajat olivat saapuneet näkemään ehdokkaan Manchesterissa äänestyspaikalle aamuvarhain. He huutelivat "Pete-pormestaria" tämän lempinimen mukaan.

– Täällä tuntuu hyvältä, Buttigieg sanoi toimittajille, kun nämä kysyivät uskoiko hän voittavansa.

Sara Lutat sanoi antavansa äänensä Buttigiegille.

– Uskon, että hän on se, joka voi voittaa Trumpin.

Rebecca Balzano sanoi Buttigiegin olevan "liian uusi ja nuori" ja äänestävänsä sen vuoksi Sandersia.

Sandersin vahvaa aluetta

Sanders voitti neljä vuotta sitten New Hampshiressa Hillary Clintonin , joka lopulta valittiin demokraattien ehdokkaaksi. Sanders sai tuolloin 60 prosenttia äänistä, mutta ehdokasmäärän vuoksi tällä kertaa on erittäin epätodennäköistä, että yksikään ehdokas saisi yhtä paljon äänestäjiä taakseen.

Sanders, 78, tapasi maanantaina tuhansia nuoria kannattajiaan Durhamissa yliopistokampuksella

– Näin suuri väkijoukko on merkki siitä, että voitamme New Hampshiressa, voitamme ehdokkuuden ja päihitämme Trumpin, joka on Amerikan historian vaarallisin presidentti, Sanders sanoi.

Esivaalit jatkuvat myöhemmin tässä kuussa Nevadassa ja Etelä-Carolinassa.