Kokoomuksen mielestä keskustan pitää jättää hallitus, jos työllisyystoimissa ei tehdä ryhtiliikettä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaati keskustan lauantaina valittavalta puheenjohtajalta ryhtiliikettä työllisyyspäätöksissä. Mykkänen puhui kokoomuksen puoluekokouksessa, joka alkoi tänään iltapäivällä Porin Isomäki-Areenalla.

– Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) teki kohtalokkaan virheen, kun budjettiesitys sisälsi menolisäykset, mutta ei vastaavia työllisyyspäätöksiä, Mykkänen sanoi.

Hänen mukaansa oikea kysymys keskustan uudelle puheenjohtajalle on se, ovatko keskustan reunaehdot hallitusyhteistyölle voimassa.

Reunaehtoihin kuului velkaantumisen pysäyttäminen tällä vaalikaudella ja työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Mykkänen korosti, että työllisyysasteen nostaminen vaatii nyt 120 000 uutta työsuhdetta.

– Jos tässä epäonnistutaan syyskuun puolivälin budjettiriihessä, niin mikä on se syy, että keskusta on hallituksessa. Mikä on se syy, että hallituksen tulee jatkaa, onko se isänmaan etu, Mykkänen kyseli.

Mykkäsen mukaan kynnys uusille eduskuntavaaleille on korkea.

– Jos vasemmisto ei taivu keskustan nurkkapultteihin, ja keskusta ryhdistäytyy niitä vaatimaan, niin kaikkien vastuullisten puolueiden pitää katsoa, löytyykö toisenlaista ohjelmaa.

Erilaisia kokoonpanoja on Mykkäsen mukaan mahdollista löytää, mutta hän ei halunnut spekuloida vaihtoehdoilla.

Orpo: "On kirkastunut, että meitä tarvitaan"

Porissa on koolla noin 400 puoluekokousedustajaa. Loput osallistujista ovat etäpisteissä Helsingissä, Mikkelissä, Turussa, Hämeenlinnassa, Seinäjoella ja Oulussa. Etäkokouspisteiden tarkoituksena on tehdä puoluekokoukseen osallistumisesta turvallista myös korona-aikana.

Kokoomuksen puheenjohtajan, Petteri Orpon mukaan viime kuukausi on vaikuttanut paljon siihen, millainen tunnelma puoluekokouksessa on.

– Hallituksen tekemättömyys ja selkeästi erilainen suunta kuin se, mihin me haluttaisiin Suomea viedä, on kirkastanut sen, että meitä tarvitaan. Me olemme vaihtoehto tälle hallitukselle.

Orpo sanoi, että hän ei pidä yhtään Suomeen virinneestä luokkataistelu-hengestä

– Se taistelu, mitä käydään, on taistelu Suomen hyvinvoinnista. Siinä me olemme vaihtoehto vasemmistohallitukselle, se hyödyttää meitä. Saamme osoitettua, että puolueilla on eroja, tämä on iso muutos.

Varapuheenjohtajaehdokkaat kampanjoivat

Petteri Orpo valitaan kokoomuksen puheenjohtajaksi kolmannelle kaudelle lauantaina ilman vastaehdokkaita. Äänestämään henkilövalinnoista kokoomuslaiset pääsevät vasta sunnuntaina, jolloin puolueelle valitaan kolme varapuheenjohtajaa neljästä ehdokkaasta.

Ehdollla ovat Mäntyharjulta kotoisin oleva kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen , kansanedustaja, Tampereen entinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen , oululainen kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie ja espoolainen kansanedustaja Elina Lepomäki .

Varapuheenjohtajaehdokkaat kampanjoivat Isomäki-Areenalla hillitysti. Häkkäsen ja Lepomäen on arveltu tähyilevän jo kahden vuoden päähän, jolloin kokoomus seuraavaksi valitsee puheenjohtajaa.

– En mieti, että mihin tästä nyt ponnistetaan eteenpäin, en ole ikinä rakentanut uraani sen varaan. En ajattele kahden vuoden päähän, Petteri Orpo on nyt hyvä jatkamaan. Tänä viikonloppuna tehdään valtavasti töitä, että ollaan vahva vaihtoehto hallitukselle, Lepomäki sanoi.

Luokkataistelun maku on Lepomäen mukaan hirveä harmi, koska Suomi on pieni reunatalous Euroopan perukoilla.

– Vahvuus on ollut se, että vedetään yhtä ja puhalletaan samaan hiileen. Olen huolissani, jos polarisaatio kasvaa, mutta valitettavasti on kaikki merkit ilmassa siitä, että näin tulee käymään.

Antti Häkkänen vakuutti, että sunnuntaina ei ole kahden vuoden päähän oleva puheenjohtajan esivaali, vaan valitaan ainoastaan varapuheenjohtajat.

– Ei tästä voi vetää mitään johtopäätöksiä, mulla ei ole käynnissä mitään peliä.

Häkkänen sanoi olevansa huolissaan siitä, että pääministeri on ottanut uhmakkaan tiukan linjan ja useat ministerit ovat irrottaneet otteensa talouden realismista. Yritysten suuntaan viesti on syyllistävä, eikä sellainen, että etsitään yhdessä vastaukset.

Häkkäsen mukaan tilanne hyödyttää kokoomuksen kannatusta, koska tämä on ensimmäinen kerta kun keskustellaan poliittisista linjoista.