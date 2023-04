Kokoomuksen vaalivalvojaisissa kajaanissa riemukkaat tunnelmat – katso videolta reaktiot Ylen vaaliennusteeseen

Ylen vaalien tulosennusteen perusteella kokoomus on suurin puolue. Vaikka kainuulaisehdokkaiden tie eduskuntaan ei näytä aukeavan, riemuittiin valvojaisissa puolueen tuloksesta.

Vaalipäivänä sunnuntaina kokoomuksen vaalivalvojaisiin Kajaaniin paikalle olivat saapuneet ehdokkaat Matti Heikkinen ja Jyri Saastamoinen . Kolmas kainuulaisehdokas Riikka Huotari kertoi aiemmin viettävänsä valvojaisia Sotkamossa ravintola Kipossa.

Ylen eduskuntavaalien tulosennuste saapui vähän vaille kymmeneltä, ja siinä kokoomus oli edelleen suurin puolue 20,9 prosentin kannatuksella. Toisena oli perussuomalaiset 20,5 prosentin kannatuksella.

Katso, miten kokoomuksen vaalivalvojaisissa reagoitiin Ylen ennusteeseen:

Video: Vilja Sorsa

Aiemmin Heikkinen ja Saastamoinen odottelivat ennakkoääniä tyynen oloisina.

– Ihan neutraalein tunnelmin tässä odotellaan, sanoi Jyri Saastamoinen.

Niin ikään Matti Heikkinen kommentoi olevansa hyvillä tunnelmilla.

– Rauhallinen ja luottavainen olo on, Heikkinen kommentoi juuri ennen ennakkoääniä.

Ennakkoäänien saavuttua kärjessä oli kokoomus 20,8 prosentin kannatuksella. Toisena oli sosiaalidemokraatit hienoisella erolla 20,7 prosentilla ja kolmantena perussuomalaiset 18,6 prosentin kannatuksella.

Kokoomuksen valvojaisissa tunnelmat olivat huojentuneet, vaikka samalla pöydässä huokailtiin, että tiukille menee.

"Puolue on menestynyt hirmu hyvin ja se on tärkeintä."

Vaikka kokoomuksen kainuulaisedustajien omat tiet eduskuntaan eivät ennakkoäänien perusteella ole aukeamassa, iloitsivat ehdokkaat puolueensa tuloksesta.

– Puolue on menestynyt hirmu hyvin ja se on tärkeintä. Hienoa on, että kokoomus vaikuttaa saavan komannen paikan Oulun vaalipiiristä. Tietysti se voisi olla kainuulainen. Joka tapauksessa pitää olla tyytyväinen, että saadaan paikkalukumäärää kasvatettua, kommentoi Jyri Saastamoinen.

Katso Matti Heikkisen ja Jyri Saastamoisen haastattelu ennakkoäänien selvittyä:

Haastattelija: Vilja Sorsa, Video: Jussi Heikkinen

Oulun vaalipiiristä eniten ennakkoääniä sai Janne Heikkinen . Toisiksi eniten sai oululainen Juha Hänninen , joka on menossa uutena eduskuntaan. Kolmantena Arkadianmäelle tyrkyllä on Mari-Leena Talvitie .

Kokoomuksen ehdokkaat Jyri Saastamoinen (vas.) ja Matti Heikkinen saivat kukkia Miiariikka Tervoselta. Kuva: Vilja Sorsa

Matti Heikkisen tunnelmat olivat myös hyvät, eikä hän ollut pettynyt omaan tulokseensa.

– Eihän tämä vielä ole ratkennut, mutta kaikkinensa erinomainen. Jos kokoomuksesta tulee suurin puolue, isossa kuvassa se on isoin tavoite, Heikkinen sanoi.

"Jos kainuulaiset äänestäisi kainuulaisia, voisi ollakin toisin."

Saastamoinen myönsi, että jo nyt on aika selvää, ettei kukaan kolmesta kainuulaisehdokkaasta ole menossa läpi. Hän on ollut itse kovin voitonvarma aiemmissa haastatteluissa.

– Totta kai se pitää olla varma, ei pidä lähteä mukaan jos ei ole. Jos kainuulaiset äänestäisi kainuulaisia, voisi ollakin toisin.

Saastamoisen mukaan kainuulaiset eivät ole osanneet keskittää ääniä Kainuuseen.

– Kainuun liitto on kampanjoinut, mutta kampanja ehkä lähti vähän liian myöhään likkeelle. Kampanja oli näkyvä, muttei ehkä tarpeeksi tavoittava.

Molemmat ehdokkaat iloitsivat myös, että tällä hetkellä eduskuntaan ollaan saamassa jopa kolme kainuulaista edustajaa.

Kokoomuksen kainuulaisehdokkaat ovat AMK-opettaja Matti Heikkinen Kajaanista, erityisopettaja Riikka Huotari Sotkamosta ja apteekkari Jyri Saastamoinen Paltamosta. Ehdokkailla on tänä vuonna hyvin erilaiset taustat ja he kaikki ovat ensikertalaisia eduskuntavaaleissa.

Tarjoilut maistuivat Jyri Saastamoiselle ja hänen kampanjapäällikölleen Jukka Tikkaselle. Kuva: Vilja Sorsa

Paltamolainen yrittäjä Jyri Saastamoinen on apteekkari ja toimii tällä hetkellä Kainuun kokoomuksen puheenjohtajana ja kansallisen kokoomuksen puoluehallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii muun muassa Paltamon kunnanvaltuustossa ja Kainuun maakuntahallituksessa.

Kajaanilainen yliopettaja Matti Heikkinen ajaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja keskittyy soten, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kuntoon laittamiseen. Hänellä on tausta Kainuun sotessa ja nykyään hän opettaa sosionomeja Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

Sotkamolainen erityisluokanopettaja Riikka Huotari on yrittäjyyttä sekä kasvatusta ja koulutusta tukeva ehdokas. Hän kampanjoi myös vahvasti paikallisuuden ja sotkamolaisten etujen puolesta.

Kokoomuksen vaalivalvojaisissa ehdokkaat Jyri Saastamoinen (vas.) ja Matti Heikkinen sekä tukijoukkoja. Kuva: Vilja Sorsa

Kokoomus on yksi suurimman puolueen asemaa havittelevista kolmesta puolueesta. Kokoomuksen kanssa suurinta kannatusta ennen vaaleja nauttivat perussuomalaiset ja sosiaalidemokraatit.

Viimeisimmässä Ylen kannatusmittauksessa kokoomuksen kannatus oli 19,8 prosenttia ja hiuksen hienosti korkein.

Kokoomuksen kannatus oli vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 17,0 prosenttia. Kannatus on ollut laskeva vuoden 2007 eduskuntavaaleista lähtien, jolloin kannatus oli 22,3 prosenttia (50 edustajaa). Päättyvällä vaalikaudella kokoomuksella on eduskunnassa 37 paikkaa.

Puheenjohtaja Petteri Orpo valitaan eduskuntaan Varsinais-Suomen vaalipiiristä.

Oulun vaalipiirissä on 18 kansanedustajan paikkaa. Viime vaaleissa kokoomus piti aiemmat kaksi paikkaansa eli Janne Heikkinen ja Mari-Leena Talvitie. Eduskunnasta ulos jäi kaksi kautta kansanedustajana toiminut sotkamolainen Eero Suutari .

Viime vaaleissa Kainuun alueella kokoomuksen ääniosuus väheni hieman. Kainuussa kokoomuksella on ollut perinteisesti vankka kannatus, mutta äänestäjät eivät ole osanneet keskittää ääniään ja siksi ehdokkaat eivät ole juuri päässeet läpi.

Juttu päivittyy...